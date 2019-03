La nuova rubrica cinema e drink parte con “Recovers Talent n° 23” ispirato a “Space Jam”

aldiladelcinema

(Di giovedì 21 marzo 2019) Da questa settimanalain cui questi ultimi vengono realizzati da grandi barman e barlady di tutta Italia ispirati a film recenti. Ricette uniche e divertenti. Ogni settimana sarà inserita un nuovocon il relativo film. Restate sintonizzati!: RECOVERSN°23 (al film, di Joe Pytka, 1997) BARMAN: Rocco Ronzini del quanto basta di LecceINGREDIENTI: 4 cl VII Hills Italian Dry Gin 1,5 cl Limoncello Pallini 2 cl liquore CynarBicchiere: coppa Garnish: vaporizzazione Pernod e Angostura mixPREPARAZIONE: Con la tecnica dello shake and strain, versare tutti gli ingredienti in uno shaker, shakerare vigorosamente e versare, filtrando, in una coppetta ghiacciata.ISPIRAZIONE: Ilsi ispira al divertente film che vede protagonisti le star animate della Warner Bros., i Looney Tunes, affiancate ...

