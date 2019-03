La nuova fine della Mens Sana Siena

Border – Creature di confine : tre nuove clip e nuova data di uscita italiana : Border – Creature di confine è il secondo lungometraggio del regista svedese di origini iraniane Ali Abbasi ed è tratto dal racconto Gräns dello scrittore John Ajvide Lindqvist, definito lo “Stephen King scandinavo”, già autore del fortunato best seller horror vampiresco tradotto in 12 lingue “Lasciami entrare”. Border è già vincitore agli EFA per i Migliori effetti visivi, del premio per il Miglior Film a Cannes nella sezione ...

“Non è la D’Urso” - una nuova finestra per il populismo televisivo : Si apre un’altra finestra per il populismo televisivo. Dopo la domenica da Giletti, il martedì da Floris e il giovedì da Formigli, Salvini potrà andare il mercoledì a “Non è la D’Urso”, nuova creatura della factory Mediaset che tiene insieme, “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque”, il prossimo “Grande

Il 21 marzo nuova finestra di lancio per il satellite Asi Prisma : Milano, 12 mar., askanews, - La nuova finestra di lancio per il satellite 'Prisma' dell'Agenzia spaziale italiana, Asi, è fissata per giovedì 21 marzo 2019, alle 22.50 ora locale, dallo spazioporto ...

Bella Thorne sta cercando una nuova fidanzata dopo la fine con Tana Mongeau : La love story si era conclusa a febbraio The post Bella Thorne sta cercando una nuova fidanzata dopo la fine con Tana Mongeau appeared first on News Mtv Italia.

Bce - nuova serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Draghi : tassi fermi fino a fine 2019 : Per Draghi, tuttavia, non c'è il rischio che l'economia dell'eurozona diventi troppo dipendente dagli stimoli della politica monetaria. «Stiamo parlando di un'economia che rallenta ma che è ancora in ...

Bce : nuova serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Tassi fermi fino a fine 2019 : La Bce ha annunciato una nuova serie di aste T-Ltro che saranno condotte a partire da settembre 2019 fino al marzo 2021. Ognuna di queste aste durerà 2 anni. L’istituto di Francoforte ha anche modificato la forward guidance annunciando che i Tassi di interesse rimarranno fermi fino alle fine del 2019 ...

Che fine ha fatto Giò Sada? La nuova vita (e il nuovo nome) del vincitore di X Factor 2015 : C'è vita oltre i talent show? È questa la domanda che probabilmente molte aspiranti pop star si pongono prima di proporsi come concorrenti ai format musicali e anche Giò Sada l'avrà fatto. Il vincitore di X Factor 2015 ora ha iniziato un nuovo percorso musicale e ha addirittura cambiato nome. Gulliver è il nuovo nome d'arte che ha scelto per rimettersi in gioco e riprendere la scalata che porta al successo. ...

LOFAR - una nuova finestra sull’Universo : Realizzata la prima mappa radio di centinaia di migliaia di galassie finora sconosciute, grazie al radiotelescopio Lofran (Low Frequency array). La più estesa rete per osservazioni radioastronomiche in bassa frequenza al mondo, attualmente operativa, che getta nuova luce su molte aree di ricerca tra cui fisica dei buchi neri e lo studio dell’evoluzione degli ammassi di galassie. E’ il lavoro di un gruppo internazionale di oltre 200 ricercatori ...

nuova falla individuata su WhatsApp a favore di chi ci spia : privacy a rischio a fine mese : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto riguarda WhatsApp, soprattutto in riferimento a coloro che, tendenzialmente, prestano maggiore attenzione a questioni come privacy e sicurezza. Dopo avervi parlato delle ultime notizie dal punto di vista dello sviluppo software per la popolare app, infatti, in queste ore tocca tornare su un argomento delicato. Mi riferisco al recente aggiornamento che ha ...

Giulia Calcaterra e la sua nuova vita : ‘sparita’ dalla tv ecco che fine ha fatto l’ex velina : 27 anni, un fisico scolpito, uno sguardo magnetico e una insana passione per i viaggi e la libertà: questo il ritratto di Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la Notizia nel 2012 con Alessia Reato e poi naufraga de L’Isola dei Famosi nel 2017. La showgirl oggi è molto cambiata rispetto al passato e dopo essere più o meno sparita dalla tv, si dedica a tutt’altro. Felice col compagno Nick Pescetto, Giulia continua a coltivare le sue passioni ...

nuova Volkswagen Passat : l’evoluzione tecnologica non ha mai fine [FOTO] : La Nuova Passat sarà la prima Volkswagen a viaggiare con velocità di crociera parzialmente automatizzata È iniziato il countdown: in primavera la Passat supererà la soglia di produzione dei 30 milioni di esemplari, che la farà diventare il modello di classe media di maggior successo a livello mondiale. Dopo la Golf (35 milioni di esemplari), ma prima del leggendario Maggiolino (21,5 milioni di unità), la Passat è una delle tre Volkswagen ...

Almeno 5 novità rilevanti per OnePlus 6 a fine mese con la nuova Open Beta 12 : Da un po' di tempo a questa parte non si parla di OnePlus 6. Lo smartphone Android, ancora di oggi uno dei più competitivi sul mercato, oltre ad essere disponibile su GearBest ad un prezzo tutto sommato abbastanza interessante oggi 29 gennaio, a breve consentirà agli utenti di imbattersi in un aggiornamento assai interessante. Dopo aver analizzato di recente i problemi non così isolati per la batteria di OnePlus 6T, come avrete notato dal nostro ...