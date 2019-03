internazionale

(Di giovedì 21 marzo 2019)Quando si attribuisce molta importanza allao al colore della pelle di qualcuno, il senso di una notizia può cambiare molto. Leggi

MFantinati : #SanDonatoMilanese Chi ha commesso questa follia deve essere processato a prescindere dalla nazionalità, dal colore… - SHohenzollern : RT @Internazionale: Quando in un caso come quello di San Donato Milanese si attribuisce così tanta importanza alla nazionalità o al colore… - d_cassandro : ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? La nazionalità come aggravante - Annalisa Camilli - Internazionale -