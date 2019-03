La maxi inchiesta antimafia ' Kerkent' | cade accusa principale per Puntorno

agrigentonotizie

(Di giovedì 21 marzo 2019) Mafia, la': Massimino chiede la scarcerazione al riesame 3 'Giro di droga e armi fra Agrigento e Favara', il caso approda dal gup Da sinistra Massimino el'...

redazioneiene : Maxi-fatture misteriose e ‘ndrangheta: nuovi elementi sconcertanti nell’inchiesta di @gaetanopecoraro sugli ospedal… - infoitinterno : Pedopornografia su Instagram in tutta Italia, la maxi inchiesta parte da Udine - palermo24h : La maxi inchiesta antimafia “Kerkent”, Massimino resta in carcere: cade accusa principale per Puntorno -