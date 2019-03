La maggioranza regge sul caso Diciotti

agi

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il Senato 'salva' il ministro dell'Interno e nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro aggravato di persona per aver negato lo sbarco lo scorso agosto, per diversi giorni, a 137 migranti che si trovavano a bordo della nave della Guardia costiera. Il vicepremier, che oggi si è commosso in Aula, twitta: "Una sola parola, amici: grazie".Con 237 voti a favore, 61 voti contrari e nessun astenuto, l'Assemblea di palazzo Madama 'blinda' il leader leghista e liquida una volta per tutte il '', evitando il processo al titolare del Viminale. Oltre alla Lega e al Movimento 5 stelle, votano contro la richiesta del Tribunale dei ministri anche Fratelli d'Italia e Forza Italia. Votano invece a favore Pd e Leu. Nonostante il malessere interno ai 5 stelle, il Movimentol'onda d'urto e 'perde' pochi pezzi: in tre, le ...

