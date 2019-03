La lettura come forma di dialogo ed emancipazione

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) La biblioterapia è una pratica sempre più diffusa in questi ultimi anni: usare i libri e lastrumento di rottura dell'isolamento, di liberazione edper chi si trova in condizioni di disagio mentale, di sofferenza psichica, di difficoltà personale. Launo strumento di cittadinanza e di inclusione contro ogni emarginazione edi esclusione di chi si trova in una condizione di disagio psichico.È una delle diverse forme di intervento nate dal movimento della psichiatria di comunità e dal mondo del sociale che coinvolge insieme ai pazienti, anche gli operatori, le famiglie, i volontari, gli attivisti sociali. Il tutto dentro una visione alternativa a quella repressiva e fondata sul "controllo" che purtroppo ancora alligna in una parte -quella più retrograda e sadica- delle culture politiche e sociali del ...

WhiteSogni : RT @CheDioCiAiuti_5: ?? Pazzeschissimi! Ultimo giorno in compagnia della mia rubrica di @TvSorrisi e di #CheDioCiAiuti5. Che tristezza vero?… - LittleTatta : RT @LittleTatta: A proposito di #eroisilenziosi che della loro vita, del loro lavoro,ne fanno una #missione,propongo la lettura di questo #… -