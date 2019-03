La lettera dei colleghi ai carabinieri eroi di Milano | Ci avete reso

Isola dei famosi - puntata 20 marzo 2019 : Riccardo Fogli riceve la lettera del figlio - Marco Maddaloni quella del padre : Nel daytime di oggi dell'Isola dei famosi, trasmesso da Italia 1, Riccardo Fogli ha ricevuto la lettera del figlio Alessandro. Il naufrago si è comprensibilmente emozionato e ha raccontato che "amo mio figlio, mi sostiene". Stessa reazione per Marco Maddaloni, che invece ha ricevuto la missiva del padre Giovanni: "Onora il cognome della tua famiglia e tutta Scampia, devi vincere per le periferie".Sensazioni forti anche quelle provate da ...

SCUOLA/ Subire la letteratura o mettersi in ascolto dei grandi? : Se i libri e gli autori che parlano in essi non diventano "vere presenze" la SCUOLA è destinata a fallire. La lezione dei "Colloqui fiorentini"

lettera ai residenti dei Murazzi : aiutateci a trovare chi ha ucciso Stefano : "Io prego con tutto il cuore che uno di voi, che vivete proprio qui, abbia un sussulto, un ricordo, un'associazione di idee, una sensazione di anomalia e sia in grado di indicare un giorno sospetto, un momento specifico su cui indagare, facendo una semplice segnalazione al 112". È uno dei passaggi della Lettera scritta da Alberto Ferraris, il compagno della madre di Stefano Leo, il ragazzo accoltellato a morte ai Murazzi di Torino il ...

Tav - lettera del governo a Telt. Palazzo Chigi : si va verso il rinvio dei bandi : Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione, ha ricevuto una lettera da parte del governo italiano. La conferma arriva dal portavoce della società che non è entrato nel merito della comunicazione. «I contenuti sono riservati», ha spiegato. Palazzo Chigi precisa che i bandi sulla Tav non partiranno lunedì, ma che si va v...

La mossa di Conte : lettera alla Telt prima dei bandi : Ecco la mossa del premier Giuseppe Conte. Una lettera alla società Telt per illustrare la posizione del governo italiano. "Presto conoscerete le mie determinazioni sulla Tav": dice il presidente del Consiglio prendendo su di sé tutta la responsabilità del momento. Tanto che nelle prossime ore, certamente prima del consiglio di amministrazione di Telt convocato lunedì mattina per dare o meno il via alla pubblicazione ...

Jean Starobinski è morto/ Addio ad uno dei più grandi critici letterari contemporanei : Jean Starobinski è morto all'età di 98 anni: era uno dei più grandi critici letterari contemporanei non soltanto d'Europa ma di tutto il mondo

Premio letterario Verbania for Women 2019 : le iniziative di Verbania si tinge di Rosa del 3 al 30 marzo. Premiazioni dei vincitori sabato 9 ... : ... grazie alla preziosa collaborazione di molte istituzioni e associazioni cittadine, un articolato programma di incontri per Verbania si tinge di Rosa , con spettacoli ed eventi. L'obiettivo è di ...

Un anno senza Astori. La lettera dei genitori : “Non stancatevi di raccontarlo” : Un anno senza Astori, senza la sua gentilezza, senza il suo sorriso. I genitori del calciatore della Fiorentina rompono il silenzio 12 mesi dopo la drammatica morte del loro amatissimo Davide. Era il 4 marzo del 2018 quando il giocatore morì all’improvviso nell’albergo di Udine in cui si trovava con la sua squadra. Una morte tragica, inspiegabile e devastante, che ha cambiato per sempre la vita della sua compagna, Francesca Fioretti, ...

