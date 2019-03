La filosofia di Zizek | “L’amore è più radicale del sesso La pornografia? Ridicola”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) “Sono un vecchio porco romantico“, si definisce così Slavoj, famoso filosofo sloveno. Quasi in controtendenza invita a concentrarsi sull’amore e non sul: “Ci diamo appuntamento su Tinder o su altri siti di incontri e ci illudiamo così di tenere a bada le passioni. È orribile, vogliamo innamorarci senza perdere mai il controllo. Altro che poliamore e sessualità libera, non ci credo. In inglese si usa l’espressione ‘to fall in love’, letteralmente “cadere nell’amore”. Il vero amore è una caduta, uno shock totale. E invece, complice la rete, stiamo ritornando per altre vie a una sorta di matrimoni combinati, programmati in modo quasi scientifico”, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano La Repubblica.L’elogio dell’amore in un senso più ampio, o folle che sia, continua: “In realtà ...

