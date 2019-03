La Cucina Italiana si fa ammirare e gustare al Mia Photo Fair

La Cucina Italiana - la fotografia si fa gustosa : La Cucina Italiana, storica rivista di cultura gastronomica che proprio nel 2019 compie 90 anni, approda al Mia Photo Fair dove, dal 22 al 25 marzo, al The Mall di Porta Nuova Varesine, sarà possibile ammirare le fotografie scattate per il mensile Condé Nast diretto da Maddalena Fossati Dondero, e gustare in esclusiva un menu tratto dalle sue ricette. Il connubio tra arte e cibo, da sempre nel DNA de La Cucina Italiana, viene infatti celebrato ...

I piatti della felicità di 10 grandi della Cucina italiana : Filippo La MantiaNorbert NiederkoflerGino SorbilloMoreno CedroniBenedetta ParodiChiara MaciMarco BianchiGiancarlo MorelliErnst KnamClaudio SadlerCos’è la felicità? Ognuno in fondo ha la sua idea, ma una cosa che mette tutti d’accordo c’è, ed è la condivisione della tavola: quei momenti che consentono di coltivare delle relazioni facendo una delle cose che si amano di più, ovvero mangiare. A dirlo è una ricerca ...

La Cucina Italiana arriva su Amazon Alexa : «Cosa cucino oggi?» è la domanda che la gran parte di noi si pone quasi ogni giorno, ma la fantasia non sempre ci aiuta a risolvere il problema una volta ai fornelli. E chi può offrire una risposta soddisfacente se non La Cucina Italiana, storica rivista di cultura gastronomica che proprio nel 2019 compie 90 anni? La grande novità è che non c'è più bisogno di sfogliare, e neppure di navigare sulla Rete: dopo aver deliziato i lettori in edicola, ...

Irlandesi in fila per imparare segreti della Cucina italiana : Un posto che si evoluto nel tempo dove, oltre all'enogastronomia, celebrata l'arte della convivialit , una specialit in cui l'Italia sembra non avere pari al mondo. Una scuola che, oltre ai normali ...

Michelin Chef donna 2019 - Martina Caruso talento Cucina italiana : MILANO - Martina Caruso è il talento femminile della cucina italiana. Nell'ambito della quarta edizione dell'Atelier des Grandes Dames.

Madrid - trovati i due 'Nuovi talenti della Cucina italiana' : ecco chi sono i vincitori : "Siamo molto soddisfatti di questa seconda edizione del concorso in cui le istituzioni italiane si avvalgono della collaborazione di prestigiosi esponenti spagnoli del mondo della cucina, ai quali ...

Beer&Food Attraction - al via i Campionati della Cucina Italiana 2019 : Entra nel vivo del programma, Beer Attraction, la manifestazione dedicata a birre artigianali e speciali, che si tiene alla fiera di Rimini fino a martedì 18 febbraio 2018, assieme a Food Attraction , ...

A Rimini i Campionati da record della Cucina Italiana : Oltre 1500 chef, 60 squadre, suddivise in quattro categorie, si sfidano a colpi di fornelli a Rimini per la quarta edizione dei Campionati della Cucina Italiana. Gara all'insegna del made in Italy 100% come spiega il presidenze della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo: "La gara culinaria più importante in Italia non solo per numero di concorrenti ma per la qualità e quello che rappresenta. I Campionati non vogliono solo premiare i ...

A Rimini la quarta edizione dei Campionati della Cucina Italiana : Roma, 15 feb., askanews, - A Rimini dal 16 al 19 febbraio la quarta edizione dei Campionati della Cucina Italiana, la più importante e completa competizione Italiana per tutte le categorie della ...

