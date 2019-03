La Brexit costerà a Londra 7mila posti di lavoro e 600 miliardi di introiti

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Lacosterà adie 600di. Lo riporta un'analisi pubblicata sul quotidiano economico Financial Times.Secondo l'ultimo studio dei consulenti EY, i gruppi di servizi finanziari hanno attivato piani di emergenza che trasferiranno 7.000di, dal Regno Unito all'Europa. Non importa che ci siano ancora otto giorni interi prima che la Gran Bretagna lasci l'UE senza un accordo di ritiro e nessun accordo sul commercio futuro di beni e servizi.Il Financial Times riporta cheEY calcola che i 7000 che si trasferiranno in Europa attualmente contribuiscono con 600 milioni di imposte dirette sulnel Regno Unito. Ciò suggerisce uno stipendio medio di circa 200.000 sterline - ma, conoscendoli, probabilmente è più.

