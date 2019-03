Kazakistan | di sultano in figlia Nazarbayev non volta pagina

ilgiornale

(Di giovedì 21 marzo 2019) Cambiare tutto perché nulla cambi. Una regola aurea per le autocrazie di tutto il mondo, da sempre. E il, gigantesca Repubblica post sovietica dell'Asia centrale, non fa eccezione. Da quasi 35 anni il potere politico nel Paese coincideva con il nome di una sola persona: Nursultan. Primo ministro già nel 1984, quando ilera ancora una delle 15 Repubbliche che componevano l'Urss e a Mosca "regnava" l'effimero uomo di paglia Konstantin Cernenko, poi segretario del partito comunista kazako dal 1989 ai tempi di Mikhail Gorbaciov,si trovò proiettato nel ruolo di capo di Stato due anni dopo, quando l'Unione Sovietica collassò sbriciolandosi in 15 Stati indipendenti.Da quel lontano 1991,ha fatto inil bello e il cattivo tempo: più il bello che il cattivo, a dire il vero, anche perché l'immenso e spopolato Paese della steppa è ...