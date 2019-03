Karina Cascella vs Rosa Perrotta | dopo Live – Non è la d’Urso lo scontro continua

Rosa Perrotta e Karina Cascella : lite accesa dopo Live Non è la D’Urso : Karina Cascella lancia una frecciatina a Rosa Perrotta dopo Live Non è la D’Urso dopo i numerosi attacchi a distanza, Karina Cascella e Rosa Perrotta a Live Non è la D’Urso non sono riuscite a chiarire. Il loro faccia a faccia si è concluso senza alcun lieto fine. Forse questo è stato il momento più interessante di tutta la seconda puntata del talk di prima serata di Barbara D’Urso che ha attirato molta attenzione da parte del ...

Rosa Perrotta a Karina Cascella nello scontro in ascensore dalla D'Urso : 'Sei una serpe' : Ieri sera tra le protagoniste della seconda puntata di Live - Non è la D'Urso vi sono state anche Karina Cascella e Rosa Perrotta. Chi segue le trasmissioni pomeridiane della conduttrice sa bene che tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne non c'è affatto un buon rapporto e così la D'Urso ha deciso di farle incontrare all'interno dell'ascensore del suo programma, dove viene data la possibilità a dei personaggi famosi di vedersi a quattro ...

Karina Cascella - Rosa Perrotta : il confronto a Live Non è la D'Urso (video) : Resa dei conti per Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due ex protagoniste di 'Uomini e Donne' (la prima come opinionista, la seconda come tronista) si sono incontrate, per la prima volta, dal vivo, nell'ascensore di Live Non è La D'Urso per un tentativo di mettere definitivamente da parte ogni divergenza del passato.prosegui la letturaKarina Cascella - Rosa Perrotta: il confronto a Live Non è la D'Urso (video) pubblicato su Gossipblog.it ...

Karina Cascella ricorda la madre morta : il toccante racconto : Karina Cascella e il toccante racconto in ricordo della madre morta: “Mi sento vulnerabile” Karina Cascella si è sempre contraddistinta in televisione per il suo carattere forte e per i suoi modi di fare schietti e sinceri. Raramente l’opinionista di Barbara d’Urso ha mostrato le sue vulnerabilità in tv, proprio perché spesso il suo ruolo […] L'articolo Karina Cascella ricorda la madre morta: il toccante racconto ...

Karina Cascella si candida come opinionista del Grande Fratello o de L'Isola dei Famosi : Karina Cascella, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui parla dei suoi progetti futuri dopo anni trascorsi nei vari salotti tv come opinionista. La 39enne ha ringraziato Maria De Filippi, la quale l'ha lanciata in tv quando aveva solamente 22 anni vedendo in lei un potenziale e Barbara D'Urso che continua ad invitarla nelle sue trasmissioni pomeridiane accanto ad altri ...

Karina Cascella - 'mi vedrei bene a commentare il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi' : Karina Cascella è un volto noto della televisione italiana, letteralmente 'inventata' da Maria De Filippi. Prima a Vero Amore e a seguire a Uomini e Donne nei panni di opinionista, senza dimenticare i lunghi salotti pomeridiani di Barbara D'Urso.Mamma di Ginevra, figlia avuta nove anni or sono con l'ex tronista Salvatore Angelucci, la 39enne Cascella si è raccontata sulle pagine di Nuovo Tv, ringraziando in primis Maria per averla scoperta e ...

