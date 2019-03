Karina Cascella - Rosa Perrotta | il confronto a Live Non è la D' Urso video

Karina Cascella ricorda la madre morta : il toccante racconto : Karina Cascella e il toccante racconto in ricordo della madre morta: “Mi sento vulnerabile” Karina Cascella si è sempre contraddistinta in televisione per il suo carattere forte e per i suoi modi di fare schietti e sinceri. Raramente l’opinionista di Barbara d’Urso ha mostrato le sue vulnerabilità in tv, proprio perché spesso il suo ruolo […] L'articolo Karina Cascella ricorda la madre morta: il toccante racconto ...

Karina Cascella si candida come opinionista del Grande Fratello o de L'Isola dei Famosi : Karina Cascella, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui parla dei suoi progetti futuri dopo anni trascorsi nei vari salotti tv come opinionista. La 39enne ha ringraziato Maria De Filippi, la quale l'ha lanciata in tv quando aveva solamente 22 anni vedendo in lei un potenziale e Barbara D'Urso che continua ad invitarla nelle sue trasmissioni pomeridiane accanto ad altri ...

Karina Cascella - 'mi vedrei bene a commentare il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi' : Karina Cascella è un volto noto della televisione italiana, letteralmente 'inventata' da Maria De Filippi. Prima a Vero Amore e a seguire a Uomini e Donne nei panni di opinionista, senza dimenticare i lunghi salotti pomeridiani di Barbara D'Urso.Mamma di Ginevra, figlia avuta nove anni or sono con l'ex tronista Salvatore Angelucci, la 39enne Cascella si è raccontata sulle pagine di Nuovo Tv, ringraziando in primis Maria per averla scoperta e ...

Domenica Live - lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta (VIDEO) : Domenica Live, arriva la lite tra l’opinionista Karina Cascella e l’ex naufraga Rosa Perrotta Puntata molto movimentata, non c’è che dire. A Pomeriggio 5 sono quasi venute alle mani le opinioniste Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due si sono scontrate sul tema della chirurgia plastica. “Ho sempre detto che Rosa è una bella ragazza e si è rifatta le … Continue reading Domenica Live, lite tra Karina Cascella e Rosa ...

Pomeriggio 5 - rissa brutale tra Rosa Perrotta e Karina Cascella : "Mettimi incinta - così..." : Puntata molto movimentata, non c'è che dire. A Pomeriggio 5 sono quasi venute alle mani le opinioniste Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due si sono scontrate sul tema della chirurgia plastica. “Ho sempre detto che Rosa è una bella ragazza e si è rifatta le cose fatte bene”, inizia Karina, ma Rosa

Pomeriggio 5 - duro scontro tra Rosa Perrotta e Karina Cascella : 'Sei pessima - vergognati' : Ieri, nel corso di una nuova puntata di Pomeriggio 5, Karina Cascella e Rosa Perrotta si sono rese protagoniste di uno scontro piuttosto acceso. Le due ospiti hanno rinnovato il loro 'duello' in merito ad un dibattito sulla chirurgia estetica. I due volti noti di Mediaset da tempi mostrano di non essere in buoni rapporti. Durante un nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D'Urso, le due ospiti se le sono dette di tutti i colori. L'ex ...

Pomeriggio 5 - lite Karina Cascella e Rosa Perrotta : "Il bimbo avrà il tuo naso naturale" : La nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk-show condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena. In particolare, le due ex-public figure di Uomini e donne, ...

Karina Cascella contro L’Isola dei Famosi? “Non è giusto che…” : Isola dei Famosi opinioniste, Karina Cascella dice la sua: “Sempre le stesse persone!” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Karina Cascella, nota opinionista televisiva, spesse volte presente nei salotti di Maria De Filippi e Barbara d’Urso. E stavolta nel mirino di Karina sono finisce le opinioniste de L’Isola dei Famosi, quindi Alba Parietti e Alda D’Eusanio, ma anche Mara Venier ...

Karina Cascella : news nozze e intervento sulla lite Pietro-De Lellis : Karina Cascella: news sulle nozze e intervento sulla lite tra Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta e Giulia De Lellis Karina Cascella, a distanza di qualche giorno dalla rovente lite che ha coinvolto Giulia De Lellis, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, dice la sua su quanto accaduto. Nessun post chilometrico. Nessuna diretta zeppa di dichiarazioni. Soltanto una […] L'articolo Karina Cascella: news nozze e intervento sulla lite Pietro-De ...

Alessia Marcuzzi - critiche dopo Corona a l’Isola : parla Karina Cascella : Alessia Marcuzzi sommersa dalle critiche dopo l’intervento di Corona a l’Isola dei famosi: Karina Cascella ne prende le difese L’intervento di Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi non è stato molto apprezzato dal pubblico del reality. I toni usati dall’ex fotografo nei confronti di Riccardo Fogli sono stati considerati da molti fuori luogo tanto che, […] L'articolo Alessia Marcuzzi, critiche dopo Corona a ...

Karina Cascella ha una parrucca e svela che non si indossa solo per problemi di salute : Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, l'opinionista Karina Cascella si è presentata in studio indossando una parrucca. Poco prima di giungere in trasmissione ha voluto spiegare con delle Instagram Stories i motivi che l'hanno spinta a sfoggiare una capigliatura artificiale. A quanto pare, l'opinionista ha voluto mandare un messaggio a tutte quelle persone che, purtroppo, sono costrette ad indossare delle parrucche per motivi di ...

Pomeriggio 5 - rissa-choc tra Zequila e Karina Cascella : "Cerebrolesa" - "cogl***". D'Urso nel panico : Insulti e urla. Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso si surriscalda con una lite tra Antonio Zequila e Karina Cascella. Un'escalation da Nobel per la letteratura. L'ex concorrente dell'Isola, parlando di bellezza, rivendica la sua somiglianza con l’attore Kevin Costner, accostamento che però non convince

