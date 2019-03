Karen Uhlenbeck | prima donna a vincere il premio Abel per la matematica

vanityfair

(Di giovedì 21 marzo 2019)il più importanteal mondo per lail più importanteal mondo per lail più importanteal mondo per lail più importanteal mondo per lail più importanteal mondo per lail più importanteal mondo per laNon esiste ilNobel per lae quindi non esiste statistica di quanto poco le donne lo abbiano vinto come gli altri riconoscimenti scientifici assegnati dall’Accademia di Svezia. Esistono diversi altri premi per la nobile arte dei numeri e anche questi finora erano stati appannaggio quasi esclusivo di menti maschili. Finora, perché ora uno ...

