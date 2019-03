Juventus Under 23 | l' unica seconda squadra in Italia | lo speciale di Sky Sport

Andrea Pirlo pronto a tornare alla Juventus : allenerà l’Under 23? : Andrea Pirlo potrebbe tornare alla Juventus da allenatore della squadra Under 23, le ultime novità in merito a tale indiscrezione Andrea Pirlo potrebbe presto tornare alla Juventus , ovviamente in una nuova veste. Secondo il Corriere dello sport infatti, il club bianconero avrebbe una bozza di accordo con l’ex calciatore per vestire i panni dell’allenatore. A Pirlo sarebbe stato proposto di assumere la guida tecnica della ...

Under 15 Regionali - Chieri - colpo spettacolare in entrata : dalla Juventus arriva Lorenzo Masante : 43 punti ottenuti in 16 partite, 14 vittorie e il pieno comando del girone C del campionato regionale Under 15: un bottino a dir poco sensazionale ma che, evidentemente, non è abbastanza per rendere ...