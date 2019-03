Juventus | ufficiale | nessuna squalifica per Cristiano Ronaldo ma una sanzione

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Qualche giorno fa l'Uefa aveva annunciato l'apertura di un'inchiesta nei confronti di. Intorno alle 14 la commissione si è riunita per decidere l'entità della pena da comminare a CR7 dopo il gesto cvd il giocatore ha fatto al termine della gara contro l'Atletico Madrid. Dunque i tifosi dellasono stati in trepidante attesa per conoscere l'entità della punizione che l'Uefa ha voluto dare a. Poco fa è arrivata la sentenza e i supporters bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo, infatti, CR7 è stato multato esattamente come è successo a Simeone. L'Uefa ha quindi valutato nel medesimo modo il gesto del portoghese e quello dell'allenatore dell'Atletico Madrid.Solo una multa per CR7 I tifosi della Juve poco fa hanno appreso con grande gioia cheha ricevuto solo una multa dopo il gesto che ha fatto al termine della gara ...

