Juventus tournèe Asia | ecco le amichevoli della prossima estate

Il NYT : “la Juventus non farà la tournée negli Stati Uniti per evitare l’eventuale arresto a Cristiano Ronaldo” : Il titolo è chiaro: “Ronaldo and Juventus Will Avoid U.S. Amid Rape Investigation”. È il titolo scelto per un articolo del New York Times che dà notizia del cambio di programma della Juventus per la prossima estate. Il club non sarà negli Stati Uniti per l’International Champions Cup. Non ci sarà per evitare il rischio che il fuoriclasse portoghese possa essere arrestato nell’ambito dell’inchiesta per stupro dopo la denuncia ...