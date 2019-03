Juventus | niente tournée negli USA per il rischio arresto di Ronaldo?

Juventus - Allegri : 'Ronaldo ha bisogno di riposo - per lui niente match con il Genoa' : Torino - Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla trasferta della Juventus in casa del Genoa, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. 'Ronaldo ha bisogno di riposare, poi ha la Nazionale e ...

Juventus - il maestro Gasperini : 'Stupito da Spinazzola? Per niente' : TORINO - No, non ha stupito tutti, la prestazione di Leonardo Spinazzola contro l' Atletico Madrid . Ha stupito molti, ma non tutti. Non chi aveva allenato in passato il venticinquenne esterno di ...

Niente squalifica per Simeone - sarà in panchina per Juventus-Atletico Madrid : Ad Allegri multa più salata Tanto clamore per nulla. La Uefa non ha squalificato Diego Simeone per la discussa esultanza nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions tra Atletico Madrid e Juventus, gara che si è conclusa con il punteggio di 2-0. La Uefa lo ha punito con una multa di 20mila euro. Multa più onerosa per Massimiliano Allegri: 30mila euro e anche un’ammonizione perché la sua squadra si è presentata in ritardo ...

Juventus : niente Icardi - i bianconeri lo riterrebbero inaffidabile : "Icardi non andrà alla Juve". Queste le parole pronunciate in buona sostanza da Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Raisport. In trasmissione ha ribadito che la Juventus non è interessata al bomber argentino. Sempre secondo il giornalista sportivo, quella dei bianconeri sarebbe una vera e propria azione di disturbo. La società di corso Galileo Ferraris pare infatti che reputi Mauro Icardi un calciatore inaffidabile e poco stabile. Questo ...

Serie A - timore per Napoli-Juventus : “niente vessilli bianconeri al San Paolo” : Serie A, Napoli e Juventus si affronteranno al San Paolo domenica sera per lo scontro al vertice della classifica Serie A, domenica sera si affronteranno Napoli e Juventus. Uno scontro al vertice tra due squadre che sono però distanti al momento in classifica. Anche se la corsa scudetto sembra difficile da riaprire, la rivalità tra le parti resta e la Questura ha acceso i fari sulla gara con lo scopo di limitare gli scontri tra diverse ...

Juventus - niente Jordi ma c'è Marcelo - : La Juventus è concentrata sulla delicatissima sfida di ritorno, valida per gli ottavi di Champions League, contro l' Atletico Madrid , si partirà dallo 0-2 del Wanda Metropolitano, ma continua ad ...

Juventus - niente riposo per CR7 : tra i cambi di formazione contro il Bologna c'è Perin : La Juventus, questo pomeriggio, si è allenata per preparare la partita di domani contro il Bologna. Massimiliano Allegri, nel corso della seduta di quest'oggi, ha dovuto sciogliere diversi dubbi di formazione. Per la partita di domani, il tecnico livornese ha recuperato Miralem Pjanic che è stato regolarmente convocato. Infatti, nella conferenza stampa di stamattina, Allegri aveva svelato che Pjanic non era al meglio e che avrebbe dovuto ...