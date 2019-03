Juventus e Napoli | le uniche italiane superstiti in Europa

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...

Sorteggi Champions : la Juventus pesca l'Aiax nei quarti. In Europa League - Napoli contro Arsenal : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. La gara di andata si giocherà in Olanda. Così ha stabilito il Sorteggio svoltosi nella sede Uefa di Nyon. Le altre sfide sono ...

Applausi al Napoli per il tweet di complimenti alla Juventus : È l’abc dello sport No, il dibattito no. Il Calcio Napoli, ieri sera, al fischio finale di Juventus-Atletico Madrid, ha fatto i complimenti su Twitter alla squadra di Allegri. complimenti alla @Juventusfc ! Una grande prestazione. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) 12 marzo 2019 Un bel po’ di tifosi non l’hanno presa bene. Problemi loro. Rispettabile la tesi di chi non l’avrebbe fatta. Rispettabile ...

Juventus-Atletico Madrid - i complimenti arrivano anche dal… Napoli : “una grande prestazione” [FOTO] : Subito dopo il passaggio del turno della Juventus, il Napoli ha postato sui social i propri complimenti alla società bianconera La sportività oltre la rivalità calcistica, un gesto semplice che fa letteralmente onore al Napoli. Il club azzurro infatti ha sfruttato i propri canali social per fare i complimenti alla Juventus, riuscita a ribaltare il 2-0 dell’andata e ad eliminare l’Atletico Madrid dalla Champions League. Una ...

Serie A 2019 - 27^ giornata : Napoli bloccato dal Sassuolo - -18 dalla Juventus! La Lazio pareggia a Firenze : Nella serata si sono disputate due partite valide per la 27^ giornata della Serie A 2019 di calcio che si completerà domani sera con il posticipo tra Roma ed Empoli. L’esito dei due incontri incide in maniera determinante sulle posizioni che contano del nostro campionato, ormai entrato nel suo rush conclusivo (mancano undici turni al termine della stagione). Il Napoli è stato clamorosamente bloccato sul campo del Sassuolo, i partenopei ...

Serie A. Il Napoli non passa a Sassuolo - 1-1 e Juventus ora a 18 punti : La cronaca delle occasioni la inaugura Boga, con un destro a giro di poco a lato. Sull'altro fronte Ferrari è decisivo per bloccare Ounas in progressione verso Pegolo. Il portiere neroverde si fa poi ...

Talento e carattere - il Napoli dimentica la Juventus e punta forte all’Europa League : Salisburgo ko e qualificazione ipotecata : Il Napoli liquida 3-0 il Salisburgo e ipoteca la qualificazione ai quarti di Europa League: i ragazzi di Ancelotti danno spettacolo e cancellano le scorie del ko in campionato contro la Juventus Dopo la sconfitta contro la Juventus in campionato, dal Napoli ci si attendeva una risposta di carattere. Risposta che è arrivata, in maniera decisa. I Partenopei si confermano una squadra mentalmente solida, in grado di non farsi distrarre dai ...

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...

Napoli-Juventus - Cruciani : “Koulibaly andava espulso. Frigna Napoli e…” : Napoli-Juventus – La sfida del San Paolo ha lasciato una scia enorme di scorie mediatiche dovute all’arbitraggio. Molti si sono soffermati sull’espulsione di Meret(giusta) e sul rigore di Alex Sandro (inesistente in quanto tocca prima il petto) ma molto hanno dimenticato un episodio avvenuto nel finale di gara: il calcione di Koulibaly, già ammonito, a […] More

Napoli-Juventus Ancelotti criticato sui social : i commenti dei bianconeri : NAPOLI JUVENTUS Ancelotti – Tantissimi i commenti dei tifosi del Napoli sui social dopo la sconfitta casalinga ieri con la Juve che ha definitivamente spento per i partenopei i sogni di scudetto. In gran parte ovviamente scontenti dell’andamento della partita e critici dell’operato del tecnico. Vediamoli nel dettaglio: Juventus Napoli Ancelotti criticato sui social. -> […] L'articolo Napoli-Juventus Ancelotti ...

Dimissioni Allegri - il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus : Dimissioni Allegri – Il giorno dopo la vittoria del San Paolo è di quelli dolci per la Juventus. I bianconeri mettono la definitiva pietra tombale sul campionato, legittimano uno scudetto che quest’anno forse come non mai non è stato messo in discussione. Perfino nell’anno dei 102 punti di Conte il campionato era rimasto vivo almeno […] L'articolo Dimissioni Allegri, il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus proviene ...

Napoli-Juventus ci dice che in dieci si gioca meglio : Lo diceva Nils Liedholm: «In dieci si gioca meglio». E in un articolo, uscito sulla Gazzetta nel 1994, il Barone spiegò perché. Ecco i capisaldi del noto paradosso di Nils: «1) Psicologia. La squadra con l’uomo in più tende a rilassarsi e a concedere spazi per il contropiede; 2) Zona. Se negli anni Sessanta un’espulsione faceva saltare il rigido sistema delle marcature a uomo, con la diffusione della zona non è più così: il campo lo ...