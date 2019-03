Juventus | Cr7 muove l' azione | niente squalifica con l' Ajax | in Borsa il titolo sale

Ajax-Juventus - il messaggio degli olandesi : “CR7? Lo fermeremo così” : Intervistato ai microfoni di “Mundo Deportivo”, Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla prossima super sfida contro la Juventus, rimarcando la grande carica del club olandese nell’affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Grande coraggio, grande carica e grinta da vendere. Il club olandese rappresenta la vera sorpresa […] More

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale in Champions - CR7 ha risposto in modo incredibile' : Questi sono giorni di riposo per la Juventus che riprenderà gli allenamenti il 26 marzo per preparare la gara contro l'Empoli. I bianconeri che non sono stati convocati in nazionale potranno così godere di un lungo periodo di relax anche se svolgeranno dei programmi personalizzati di lavoro. Nel piccolo gruppo di giocatori che stanno trascorrendo questa settimana di riposo c'è Emre Can che non è stato chiamato dalla Germania. Il numero 23 ...

PRESENTAZIONE – Gli aspetti economici dell’affare CR7-Juventus : Ieri presso l’aula magna della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, Andrea Di Biase di Calcio e Finanza e Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, hanno discusso degli aspetti economici dell’affare che ha portato Cristiano Ronaldo a vestire la maglia della Juventus. Nel corso dell’incontro, organizzato dall’associazione Student Office, sono stati affrontati anche altri importanti […] L'articolo ...

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale con Atletico. Esultanza CR7? Si sa a chi era rivolta' : Esternamente è difficile comprendere tutta la pressione che c'era su di noi dopo la partita d'andata, volevamo mandare un segnale dal mondo e dopo il fischio finale negli spogliatoi c'era emozione ...

Juventus - Cancelo : 'CR7 fa la storia - miglioro grazie a Bonucci e Chiellini' : In questi giorni i cancelli del centro sportivo della Juventus sono chiusi visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il 26 marzo. Infatti, vista l'assenza dei quindici nazionali Massimiliano Allegri ha preferito lasciare liberi i pochi non convocati che però non staranno completamente a riposo visto che seguiranno dei programmi di lavoro personalizzato. Tra i giocatori che sono al seguito delle nazionali c'è Joao Cancelo. Il numero 20 ...

Trincao-Juventus - affare possibile grazie a CR7 : Paratici supera Marotta : Trincao-Juventus – Il giovane portoghese Trincao alla Juventus è più di un ipotesi. Lui si è sbilanciato, ammettendo che il suo sogno è quello di giocare con Cristiano Ronaldo. Il lusitano è diventato una vera e propria calamita per i bianconeri che ora attirano ancor più campioni di quello che facevano già prima. Trincao è in […] More

Juventus - Cancelo : 'CR7 è il migliore al mondo - averlo in squadra rende tutto più facile' : Entrambi portoghesi e compagni di Nazionale, Cancelo e Cristiano Ronaldo si sono poi ritrovati in estate alla Juventus. E, cronache di mercato, raccontano che proprio l'arrivo del terzino sia stato ...

Juventus - Bernardeschi difende CR7 ed elogia l'impresa in Champions dei bianconeri : Federico Bernardeschi è uno dei 15 giocatori della Juventus che è al seguito delle rispettive nazionali. Il numero 33 juventino ha parlato dal ritiro dell’Italia e di diversi argomenti, in particolare si è espresso sull’inchiesta che ha aperto l’Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo. Inoltre, Bernardeschi si è soffermato anche sulla stagione della Juve e sul suo rendimento. Bernardeschi difende CR7 In questi giorni tiene banco il possibile ...

Ajax - David Neres mette in guardia la Juventus : “nessuna paura di CR7 - pronti per un altro miracolo” : Il giocatore dell’Ajax ha parlato della sfida di Champions con la Juventus, dichiarando di voler compiere un altro miracolo dopo quello di Madrid La Champions continua a regalare sfide elettrizzanti all’Ajax che, dopo aver eliminato il Real Madrid agli ottavi, si prepara a vedersela con la Juventus ai quarti. Un match complicatissimo per gli olandesi, che ci hanno abituato però a sovvertire i pronostici della vigilia, prova ne ...

Juventus - Chiellini il CR7 della difesa : se non c'è lui si subisce di più : Giorgio Chiellini 'più invecchia e più migliorare'. A dichiararlo Massimiliano Allegri qualche mese fa. E il difensore sta infatti vivendo la sua miglior stagione all'età di 34 anni. Nella Juventus di ...

Convocati Juventus in Nazionale : 15 convocazioni - c’è anche CR7 : Convocati Juventus Nazionale- La Juventus si prepara alla seconda parte di stagione, la quale si annuncia elettrica ed entusiasmante. I bianconeri saranno chiamati alla sfida contro l’Ajax, match fondamentale in ottica Champions League e che potrebbe valere il primo step per il passaggio in semifinale. In vista del match di campionato contro l’Empoli, il quale […] More

Juventus - Montero : 'CR7 sembra Pelè - Emre Can fa paura anche a me' : La Juventus, martedì scorso, è riuscita nella grande impresa di rimontare il 2-0 dell'andata contro l'Atletico Madrid. La rimonta della squadra di Massimiliano Allegri è stata celebrata da tutti i media e anche da molti ex calciatori. Fra questi c'è Paolo Montero che ha parlato a "Tuttosport" della grande prestazione della Juve e in particolare si è soffermato su Cristiano Ronaldo ed Emre Can. L'ex difensore bianconero ha sottolineato che CR7 ...

Juventus - Ronaldo rischia grosso in vista dei quarti di Champions con l’Ajax : la Uefa apre un’inchiesta su CR7 : La Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto compiuto durante il match tra Juventus e Atletico Madrid Cristiano Ronaldo rischia di saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League, che la Juventus giocherà contro l’Ajax ad Amsterdam. Marco Alpozzi/Lapresse La Uefa infatti ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti del portoghese, il motivo è il gesto compiuto ...

Genoa Juventus - Allegri lascia a casa CR7 : 'deve riposare' : Niente Cristiano Ronaldo a Genova. Chi si aspettava di vederlo in campo anche domani a Marassi, cinque giorni dopo la trionfale notte di Champions, è rimasto deluso. Perfino un 'mostro' come CR7 va ...