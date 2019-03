Juventus | buone notizie sul fronte Khedira | gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il club bianconero ha diramato un comunicatodi, fermo dallo scorso 20 febbraio per un problema cardiaco Samipuò tornare a sorridere, così come la. I problemi cardiaci sono ormai alle spalle, il centrocampista tedesco ha superato gliaccertamenti e può adesso tornare in campo insieme ai propri compagni.Un’ottima notizia per Massimiliano Allegri, che recupera dunque una pedina importante per questo importante finale di stagione. Questa la nota della: ‘Sami, sottoposto lo scorso 20 febbraio a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale, ha superato gli accertamenti cardiologici e può riprendere l’attività sportiva, anche intensa‘.L'articolosul: glidel tedesco ...

