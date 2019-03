Jury Chechi L' olimpionico mette all' asta i suoi trofei per salvare la prima palestra

Jury Chechi mette all’asta tutti i suoi trofei per salvare la palestra in cui è cresciuto : Jury Chechi, all’asta tutti i suoi trofei. Un gesto, questo del campione olimpico oggi 49enne e soprannominato “Il Signore degli Anelli”, per una buona causa: per salvare la palestra dove, tra tanti sacrifici, fatica e sudore, ha cominciato ad allenarsi per poi salire sul gradino più alto, quello del podio alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. È la palestra ‘Etruria’ di Prato, la sua “prima casa”, quella che l’ha visto nascere e crescere come ...

