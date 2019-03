Jessica Simpson ha dato alla luce la terza figlia | l’annuncio social

tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 marzo 2019) Dopo l’annuncio della dolce attesa nello scorso settembre, la popstarha rivelato al mondo di averBirdie Mae Johnson, la sua terzogenita, nel giorno di martedì 19 marzo. Dopo Maxwell Drew, la primogenita che oggi ha sette anni, e Ace Knute, il secondo figlio di sei, è arrivata lagioia per la cantante di Irresistible cherga così la famiglia.View this post on InstagramWe are so happy and proud to announce the birth of our perfect daughter, Birdie Mae Johnson. 3.19.19 10 Pounds 13 OuncesA post shared by(@) on Mar 20, 2019 at 12:49pm PDTha partorito la sua, Birdie Mae Johnson Terzo figlio (anzi,) per lae il marito, l’ex giocatore professionista di football americano Eric Johnson: la coppia ha iniziato a ...

