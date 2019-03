Italia Under 21 | Di Biagio | “Troppo nervosi | dobbiamo avere pazienza”

Italia Under 21 - solo pari nell’amichevole contro l’Austria [FOTO] : 1/56 Foto Paola Garbuio/LaPresse 21 marzo 2019 Trieste, ...

Italia-Austria - amichevole Under 21 - Di Biagio : “Doppiamo lavorare e migliorare - con la Croazia mi aspetto una partita diversa” : L’Italia Under 21 ha pareggiato 0-0 con l’Austria nell’amichevole allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Gli azzurrini non hanno inciso in questa sfida di preparazione per gli Europei di giugno, non riuscendo a concretizzare le occasioni create e subendo troppe volte le ripartenze degli avversari. Al termine della gara il CT Luigi Di Biagio ha commentato la prova dei suoi ragazzi, sottolineando come ci sia ancora molto da lavorare per ...

L’Italia Under 21 impatta contro l’Austria : assenze pesanti dei big - in porta Audero salva tutto : Tante assenze pesanti e qualche prestazione sottotono, hanno impedito alL’Italia Under 21 di superare l’Austria: gli azzurri mantengono lo 0-0 grazie ad un super Emil Audero In attesa di ammirare la Nazionale maggiore nel weekend, nel tardo pomeriggio di oggi scende in campo l’Under 21 di Gigi Di Biagio per il test match contro l’Austria. Gli azzurrini, costretti a fare a meno di diversi elementi di livello come Mancini, Kean e Zaniolo, ...

Juventus Under 23 - l'unica seconda squadra in Italia : lo speciale di Sky Sport : C'è una Juventus che gioca in Serie C , nel Girone A: è l'unica seconda squadra in Italia, sulla scia di quanto accade nelle altre leghe europee. Ma come sta andando questa esperienza, quali sono gli ...

Europei Under 21 - sarà un’Italia da urlo : Di Biagio riceve il sì di Chiesa - Barella e Pellegrini : Europei Under 21, Luigi Di Biagio avrà a disposizione una vera e propria corazzata: alcuni big prestati alla Nazionale di Mancini, torneranno nell’Under per l’evento La prossima estate sarà quella degli Europei Under 21 ai quali l’Italia parteciperà con ambizioni enormi. La squadra a disposizione del CT Luigi Di Biagio è di primissimo livello, ma le indiscrezioni che stanno trapelando nelle ultime ore incrementano ...

