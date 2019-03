Italia-Cina | perchè il porto di Trieste è così strategico per Pechino

Via della Seta - cosa prevede l'accordo Italia-Cina - Sky TG24 - : Dopo settimane in cui sono arrivati moniti di Washington, perplessità da Bruxelles e liti tra Lega e M5s, l'esecutivo è pronto a incontrare il presidente Xi e firmare un memorandum. Connettività, ...

Masterchef Italia 2019 torna in onda con 7 concorrenti e l’enfant terrible dell’alta cucina : anticipazioni 21 marzo : Tutto è pronto per una nuova puntata di Masterchef Italia 2019 che torna in onda oggi, 21 marzo, con nuove provo e un altro scorso al vertice visto che in gioco sono rimasti solo sette aspiranti chef dopo l'eliminazione di Salvatore e Federico. L'appuntamento in Prima Tv Assoluta è fissato per questa sera, a partire dalle 21.15 con un doppio episodio su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, ma cosa attende il pubblico ...

Italia-Cina - Mattarella : «Servono investimenti per le infrastrutture» : Arriva oggi in Italia, a Roma, il presidente cinese Xi Jinping, e in attesa dell'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella è proprio il capo dello Stato a parlare, in un messaggio ...

La Cucina Italiana si fa ammirare (e gustare) al Mia Photo Fair : La Cucina Italiana, storica rivista di cultura gastronomica che proprio nel 2019 compie 90 anni, approda al Mia Photo Fair, dove dal 22 al 25 marzo, al The Mall di Porta Nuova Varesine, sarà possibile ammirare le fotografie scattate per il mensile Condé Nast diretto da Maddalena Fossati Dondero, e gustare in esclusiva un menù tratto dalle sue ricette. Il connubio tra arte e cibo, da sempre nel DNA de La Cucina Italiana, viene infatti celebrato ...

Cina - su stampa locale ignorato l’accordo con l’Italia. Ma il Global Times rassicura : “Non sarà cavallo di Troia in Ue” : A poche ore dall’arrivo di Xi Jinping in Italia, la controversa firma del memorandum di intesa tra Italia e Cina viene letta dalla stampa cinese attraverso il prisma delle convulsione interne all’Unione europea e l’assertività americana nel Vecchio Continente. Secondo il Global Times, tabloid nazionalista bilingue, non è intenzione di Pechino strumentalizzare l’accesso italiano nella Belt and Road per creare una frattura tra l’Europa ...

Italia-Cina - Conte piena intesa con partner Ue - nessun problema : Sul memorandum Italia-Cina, Conte: "non c'e' da convincere nessuno, l'accordo o si sottoscrive o non si sottoscrive. Abbiamo deciso di sottoscriverlo"

Italia-Cina - il Presidente Xi sbarca a Roma. Dove ci porterà la 'Via della Seta'? : Pesa molto, invece, l'elemento politico , ossia l'immagine della Cina che la visita proietterà in tutto il mondo, che potrebbe servire per altri Paesi del G7 o dell'Unione Europea che pensano di ...

"Con l'auspicio - conclude Mattarella - che i nuovi strumenti, di straordinarie potenzialità, che scienza e tecnologia pongono a disposizione dell'umanità, siano utilizzati e regolati insieme".

Cina-Italia 'Il governo Italiano non conosce l abc della politica'. L opinione del prof sinologo : ... la Cina ha un'economia più piccola di quella di Stati Uniti e Unione europea, quindi al di là di ogni volontà queste idee sono impossibili. Cosa viene fuori da questi elementi? Che il governo ...

Italia-Cina - Sergio Mattarella : "Investimenti nelle infrastrutture e tecnologie condivise - non per il predominio ma per la collaborazione" : Il connubio tra Italia e Cina deve portare "Investimenti nelle infrastrutture" e condivisione di "tecnologie, non per la competizione e il predominio, con cui ciascuno ne riceverebbe minor beneficio". Questi i punti focali dell'intervista di Sergio Mattarella ad alcuni media cinesi.Il presidente della Repubblica ha spiegato come "la partnership tra Italia e Cina è "costruita su fondamenta solide". Servono quindi "intese, idee, progetti, ...

Italia-Cina - Mattarella : sicurezza e equità su scambi commerciali : E sulle nuove tecnologie ha concluso:"Con l'auspicio che i nuovi strumenti, di straordinarie potenzialità, che scienza e tecnologia pongono a disposizione dell umanità, siano utilizzati e regolati ...

Figc - incontro Italia-Cina : tra i temi anche i diritti tv : Italia e Cina del pallone si preparano a un incontro in occasione della visita istituzionale nel nostro Paese da parte del capo di Stato cinese, Xi Jinping. Domenica, infatti, è previsto un confronto tra la Figc e la Cina: un bilaterale storico, per esportare il nostro calcio in Asia. Lo scrive il “Fatto Quotidiano”, che […] L'articolo Figc, incontro Italia-Cina: tra i temi anche i diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Quanto valgono gli affari tra Italia e Cina : Un leone di bronzo nella Città proibita a Pechino, in Cina (Getty Images) Mentre la polemica sugli accordi tra Italia e Cina riguardo all’ingresso del Belpaese nel progetto della nuova via della Seta non sembra placarsi, nelle ore immediatamente precedenti all’arrivo del presidente cinese Xi Jinping a Roma, il 21 marzo, la Repubblica popolare continua a guardare con interesse allo Stivale per i suoi affari. Dal 2017 l’Italia è la terza ...