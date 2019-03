Isola | lutto per Maddaloni | morta la nonna paterna | possibile il suo ritiro

Isola dei Famosi 14 - lutto per Marco Maddaloni : ritiro imminente? : lutto per Marco Maddaloni, il judoka napoletano che si trova attualmente in Honduras per partecipare alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Clemente Russo, il pugile e attore casertano, marito di Laura Maddaloni, sorella di Marco e anche lei judoka, infatti, tramite i social, ha comunicato la notizia della scomparsa della madre di Gianni Maddaloni, il padre di Marco e Laura Maddaloni:prosegui la letturaIsola dei Famosi 14, ...

Isola dei Famosi - tragico lutto per il naufrago Marco Maddaloni : verso il ritiro - ore decisive : Tragiche notizie per il naufrago dell'Isola dei Famosi 2019 Marco Maddaloni. Poche ore fa il cognato Clemente Russo ha comunicato sui social che è venuta a mancare la nonna paterna del judoka. In una storia pubblicata su Instagram, il pugile napoletano ha scritto: "Mi stringo al dolore di O’Maè, ovv

Isola : Marco Maddaloni potrebbe lasciare il reality per un lutto in famiglia : Il campano Marco Maddaloni potrebbe decidere di lasciare l'Isola dei famosi, il reality show di Mediaset in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, per un grave lutto in famiglia. Infatti, è notizia di questa mattina che è venuta a mancare la nonna paterna del naufrago ed atleta olimpico. A darne la triste notizia è stato il pugile Clemente Russo, che è il cognato di Maddaloni. Infatti, il campione di pugilato, ...

Isola dei Famosi - grave lutto per Jo Squillo : ecco il motivo della sua assenza : Svelato il mistero dell'assenza di Jo Squillo nella prima puntata dell' Isola dei Famosi 2019 condotto da Alessia Marcuzzi . Intervistata dal settimanale Novella 2000 , Jo Squillo ha rivelato di aver ...

