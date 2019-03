Isola | grave lutto per un naufrago Rientro anticipato in Italia? Ecco cosa sta succedendo

Isola dei Famosi 2019 - un ex naufrago è stato colpito da un grave lutto : non si sa se deciderà di abbandonare il reality : Un naufrago de L’Isola dei Famosi è stato colpito da un grave lutto, la notizia non è stata comunicata da Mediaset o dalla produzione del reality. E’ venuta a mancare la nonna paterna di Marco Maddaloni, judoka ancora in gara in Honduras. A rendere pubblica la sua scomparsa è il cognato Clemente Russo, noto pugile ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che in una storia pubblicata su Instragram ha espresso la sua vicinanza al ...

Isola - il magazine Spy sul faccia a faccia tra Corona e Fogli : 'Il motivo è grave' : Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto dalla presentatrice romana Alessia Marcuzzi e con l'inviato in Honduras Alvin e le opinioniste in studio Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Non mancheranno anche stasera i commenti della Gialappa's band. Secondo le anticipazioni, l'ottava puntata di questa sera partirà col botto, in quanto sarà presente in Honduras ...

Isola dei Famosi - grave lutto per Jo Squillo : ecco il motivo della sua assenza : Svelato il mistero dell'assenza di Jo Squillo nella prima puntata dell' Isola dei Famosi 2019 condotto da Alessia Marcuzzi . Intervistata dal settimanale Novella 2000 , Jo Squillo ha rivelato di aver ...