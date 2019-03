Inter | trattativa avviata con il Sassuolo | l' obiettivo sarebbe riscattare Politano

Armie Hammer in trattativa per Interpretare Batman : Armie Hammer è pronto a indossare il mantello di Batman? A pochi giorni di distanza dall' addio definitivo di Ben Affleck nel ruolo di Batman per l'universo cinematografico della DC Comics, sembra che ...

Rinnovo Rakitic - trattativa a rilento : Juve e Inter attente : Rinnovo Rakitic, il Barcellona non accelera – Si tratta indubbiamente di uno dei migliori centrocampisti del mondo. Numeri alla mano, il suo contributo è stato pari, se non superiore, a quello di Luka Modric nello scorso Mondiale. Ivan Rakitic in Russia ha realizzato due rigori decisivi per i passaggi del turno della sua Croazia, dimostrando […] L'articolo Rinnovo Rakitic, trattativa a rilento: Juve e Inter attente proviene da Serie A News ...

Inter : il Barça apre alla trattativa per Rakitic ma potrebbe chiedere Skriniar (RUMORS) : E' Ivan Rakitic il nome che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista croato vuole lasciare il Barcellona e su di lui si susseguono le voci che vogliono l'Inter in pole position per cercare di accaparrarselo la prossima estate. I nerazzurri, infatti, cercheranno un rinforzo in mezzo al campo, dato che ad agosto è andato a vuoto il tentativo per Luka Modric che alla fine è rimasto al Real Madrid. E' quello il ...

Inter - idea Kroos a centrocampo : può partire una trattativa col Real Madrid (RUMORS) : L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato, visto che uscirà dal settlement agreement e, dunque, sarà libera dai paletti imposti dal fair play finanziario. Uno dei principali obiettivi sarà quello di rinforzare il centrocampo, che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, anche a causa del mancato apporto di Radja Nainggolan, che doveva essere il fiore all'occhiello della scorsa ...

NBA – Clamoroso! I Lakers si chiamano fuori - Interrotta la trattativa con i Pelicans per Anthony Davis : ma c’è un dettaglio… : I Pelicans sparano alto chiedendo 8 scelte al Draft e un pacchetto comprendente diversi giovani prospetti per Anthony Davis: i Lakers lasciano, ma potrebbe non essere finita Alle 21 italiane di giovedì notte scoccherà la trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA potranno completare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La principale trattativa a tenere banco nel panorama NBA è quella riguardante il ...

Inter - si ragiona sul riscatto di Keita : trattativa avviata con il Monaco (RUMORS) : In casa Inter, archiviata la sessione invernale di calciomercato con l'unico acquisto rappresentato dall'arrivo del laterale portoghese Cedric Soares, arrivato dal Southampton in prestito con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro, si comincia a progettare già la prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra, infatti, sta ragionando su alcune situazioni in sospeso come i giocatori che sono in prestito con diritto ...

Calciomercato Inter – Stop alla trattativa con Carrasco - niente Cina per Candreva : Lo scambio tra Inter e Dalian Yifang, che avrebbe dovuto portare Yannick Carrasco in Italia e Antonio Candreva in Cina, subisce un repentino Stop: le ultime news Nelle ultime ore sembrava essere ad un passo lo scambio tra Inter e Dalian Yifang, che avrebbe dovuto portare Yannick Carrasco in nerazzurro ed Antonio Candreva in Cina. Al contrario, come si legge su Gazzetta dello Sport, in mattinata si è appreso che l’affare potrebbe ...

Calciomercato Inter - prosegue la trattativa con il Southampton per Cedric Soares : nuovi contatti positivi tra le parti : Il club nerazzurro si avvicina sempre più al giocatore del Southampton, società con cui sono stati avviati ieri i contatti L’Inter lavora per rinforzare il proprio reparto difensivo, avvicinandosi sempre più a Cedric Soares. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nuovi contatti abbastanza positivi sono avvenuti oggi tra il club nerazzurro e il Southampton, società proprietaria del cartellino e pronta a dare il proprio via libera per ...

Cedric Soareas all'Inter?/ Video - calciomercato ultime notizie : trattativa in corso con il Southampton : Cedric Soares Inter, nome nuovo per la difesa nerazzurra: contatti con il Southampton per il laterale portoghese, le ultime notizie.