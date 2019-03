Innsbruck | il vescovo mette il crocifisso capovolto in chiesa | il delirio | perché l' ha

Il vescovo di Innsbruck fa appendere statua di Cristo a testa in giù in chiesa per Quaresima : La scelta del vescovo Hermann Glettler per celebrare la Quaresima di quest'anno nella diocesi di Innsbruck, in Austria, è destinata sicuramente a far discutere. Il prelato ha dato il suo ok a un'artista che ha messo in scena una installazione-orologio la cui parte centrale è rappresentata dal busto, dalla testa e dalle gambe di una statua di Gesù capovolta mentre le lancette sono le braccia.Continua a leggere