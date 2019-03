Inizio flop per Cannavaro | Cina sconfitta 1-0 dalla Thailandia

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019)vittoriosa contro ladi mister Fabio, il quale è caduto alla prima da Ct della Nazionale Laè stata battuta 1-0nella semifinale della Coppa di. Unnegativo per il nuovo ct ad interim Fabionella prima delle due gare in programma nella China Cup al posto di Marcello Lippi, rimasto comunque come consulente. La squadra guidata dall’ex capitano azzurro, che è rimasto allenatore del Guangzhou Evergrande, è stata superata a Nanchino per una rete del thailandese Songkrasin al 33′. Ladilunedì affronterà la perdente fra Uruguay e Uzbekistan. (Spr/AdnKronos)L'articoloper1-0SPORTFAIR.

ila_lila : Mi dispiace per Rog, ma quanto se lo merita Dominic ?????? alcune persone lo definivano un flop, dicevano non avrebbe… - gianpieb : @RadioRossonera Non ho intenzione di sminuire il grande lavoro di Gattuso (perché di questo di tratta considerando… - info_TRASH24 : RT @SeeLallero: Che sia flop o no (parlo ai curiosi) vi consiglierei di registrarvi l'inizio di #noneladurso. -