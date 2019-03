Infortunio Khedira | esami cardiologici ok | torna a disposizione

Infortunio Khedira - nuovi controlli : spunta la data del rientro : Infortunio Khedira -La Juventus in questa stagione, soprattutto a centrocampo ha dovuto fare i conti con numero infortuni, ma quelli di Emre Can e Sami Khedira, nessuno nello staff bianconero li aveva messo in conto. Infatti il primo è stato operato per la rimozione di un nodulo tiroideo. Il secondo invece ha subito un intervento per un’aritmia […] More

Infortunio Khedira - trapela ottimismo : ecco la data del ritorno in campo : Infortunio Khedira- Sami Khedira si prepara a far ritorno in campo dopo il delicato intervento al cuore. Un recupero che viaggia spedito verso il ritorno in campo, ma chiaramente la situazione verrà monitorata con estrema calma e con tutti i dettagli del caso. Dall’infermeria bianconera trapela totale ottimismo. Il centrocampista potrebbe tornare a disposizione di […] More

Infortunio Khedira - UFFICIALE : riecco il tedesco - i tempi di recupero : Infortunio Khedira- Buone notizie per Sami Khedira, il quale potrà fare ritorno in campo per seguire un programma differenziato prima del ritorno al 100%. Il centrocampista tedesco è stato sottoposto a nuovi esami i quali hanno dato il via libera per la ripresa degli allenamenti. tempi di recupero confermati: il giocatore potrà tornare in campo […] More

Infortunio Khedira - accertamenti ok : rientro previsto per il 30 marzo : Infortunio Khedira – Prosegue, come previsto, il recupero di Sami Khedira, reduce da un intervento mini-invasivo per risolvere un’aritmia. Gli accertamenti cardiologici previsti, a Torino, hanno evidenziato – informa la Juventus – “la buona evoluzione clinica del trattamento effettuato”. Squadra in campo al JTC e un aggiornamento sulle condizioni di @SamiKhedira ➡️ https://t.co/qgTltFRJGE ...

Infortunio Khedira : la Juve tenta il miracolo - disponibile per l’Atletico? : Infortunio Khedira, recupero lampo per il tedesco? – Dall’Atletico all’Atletico, da Madrid a Torino. Il cerchio si è aperto e potrebbe chiudersi proprio in occasione della gara contro i colchoneros, quando la Juventus proverà a ribaltare il 2-0 incassato al Wanda Metropolitano. Stiamo parlando di Sami Khedira, il centrocampista tedesco out da due settimane, da […] L'articolo Infortunio Khedira: la Juve tenta il miracolo, disponibile per ...

Infortunio Khedira - nuovo aggiornamento : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Khedira- Sami Khedira si prepara a riabbracciare la Juventus a tempi record. Dopo il delicato intervento al cuore, il centrocampista tedesco continua il suo riposo in attesa di nuovi riscontri medici. 30 giorni di riposo prima di ripetere gli esami in attesa dell’idoneità. Tuttavia trapela totale ottimismo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, […] More

Infortunio Khedira - aggiornamenti : ecco la data del ritorno in campo : Infortunio Khedira- Sami Khedira procede il suo pronto recupero dopo la delicata operazione al cuore. Il centrocampista tedesco, come trapelato negli ultimi giorni, potrebbe far ritorno in campo nel giro di un mese. Ovviamente massima prudenza e totale precauzione, ma la sensazione è che il centrocampista tedesco potrebbe far ritorno in campo già dal match […] More

Infortunio Khedira - ecco quando tornerà in campo il tedesco : Infortunio Khedira- Sami Khedira continua il recupero in vista del prossimo rientro in campo dopo il delicatissimo intervento al cuore. Massimiliano Allegri potrebbe riabbracciare il suo centrocampista entro un mese. Terapia da seguire e tempi di recupero da valutare con maggiore dettaglio. La sensazione è che Khedira possa tornare a disposizione a fine marzo. La […] L'articolo Infortunio Khedira, ecco quando tornerà in campo il tedesco ...

Infortunio Khedira - il tedesco operato al cuore : 30 giorni out : Infortunio Khedira, il tedesco è stato operato – Sami Khedira è già stato sottoposto, a Torino, ad un intervento tecnicamente chiamato “ablazione” e che ha interessato il cuore del giocatore. L’ex Real Madrid non è stato convocato ieri da Massimiliano Allegri per la trasferta del Wanda Metropolitano per l’andata degli ottavi di finale di Champions […] L'articolo Infortunio Khedira, il tedesco operato al cuore: ...

Infortunio Khedira - aritmia atriale : ecco quanto starà fermo : Infortunio Khedira- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Gazzetta“, Sami Khedira, dopo gli accertamenti del caso, ha riscontrato un’aritmia atriale, la quale potrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per circa 30-40 giorni. Uno stop che complicherà le scelte di Allegri in vista della seconda parte di stagione, ma soprattutto in ottica Champions. Tuttavia il […] More

Infortunio Khedira - rilevata un’aritmia atriale : le condizioni : Infortunio Khedira – Staff tecnico e tifosi della Juventus con il fiato sospeso dopo il comunicato diramato nel tardo pomeriggio di oggi dal club bianconero in particolar modo su Sami Khedira: “Al termine dell’allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina al JTC, Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro l’Atletico Madrid, in […] L'articolo Infortunio Khedira, rilevata ...

Infortunio Khedira - nuovo ko : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Khedira – Il centrocampista bianconero, Sami Khedira, non è stato convocato per la sfida di domani contro l’Atletico Madrid. L’ex Real Madrid ha dovuto fare alcuni accertamenti per un’aritmia atriale. Sarà sottoposto dunque a nuovi controlli per capire quale è la situazione attuale. Sicuramente è un dispiacere per la squadra di Allegri che perde […] More

Juventus : Infortunio per Cancelo - personalizzato per Khedira e Pjanic - riposo per CR7 : È stato un pomeriggio di intenso lavoro per la Juventus che si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri sono tornati al JTC dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese e i suoi ragazzi è dunque iniziata la marcia di avvicinamento alla partita di campionato contro i biancocelesti. La Juve, poco fa, ha diramato un comunicato nel quale ha dato alcune indicazioni ...