Infortunio Florenzi Italia | tegola per Mancini e la Roma | salta la Finlandia?

ilsussidiario

(Di giovedì 21 marzo 2019), brutte notizie per la Nazionale: problema muscolare per l'esterno della, in dubbio per

DiMarzio : ????#Chiesa lascia il ritiro della #Nazionale ??Problemi anche per #Florenzi - zazoomnews : Calcio Qualificazioni Europei 2020: Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale infortunio anche per Alessandr… - giacomo_j_polli : #NazionaleItaliana: infortunio #Florenzi in allenamento, #Chiesa lascia il ritiro -