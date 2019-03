Inchiesta sul nuovo stadio della Roma Indagato anche l’assessore Frongia

«Falsi report sul Morandi prima del 14» : Inchiesta all’ultima svolta - 5 indagati : È l’accusa più grave mossa dal 14 agosto scorso, quando il crollo del ponte di Genova provocò 43 morti: avere truccato i controlli «prima» della strage

De Vito arrestato per corruzione nell'Inchiesta sullo Stadio della Roma : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito è stato arrestato questa mattina dai carabinieri con l'accusa di corruzione nell'ambito della inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli, l'esponente del Movimento 5 stelle avrebbe accettato tangenti da

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione nell’Inchiesta sul nuovo stadio della Roma : Per i giudici il presidente del consiglio comunale l’avrebbe intascato elargizioni anche da Parnasii. Perquisiti anche i suoi uffici in Campidoglio. nell’inchiesta sono coinvolti anche gli imprenditori e costruttori

Stefano Cucchi - chiusa l’Inchiesta sul depistaggio : otto carabinieri verso il processo. Anche due alti ufficiali : La Procura di Roma ha chiuso l’indagine sui depistaggi relativi alla morte di Stefano Cucchi. Rischiano di finire sotto processo otto carabinieri tra cui il generale Alessandro Casarsa (all’epoca dei fatti capo del Gruppo Roma) e il colonnello Lorenzo Sabatino (ex capo del nucleo operativo di Roma). I reati contestati, a seconda delle posizioni, falso, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia. L'articolo Stefano Cucchi, chiusa ...

L'Uefa apre un'Inchiesta sul gesto di Ronaldo - ma non sarà squalificato - : L'esultanza del portoghese davanti ai tifosi dell'Atletico Madrid nel mirino di Nyon. L'esito probabile è una multa per CR7

Ing nel mirino - la Procura di Milano apre un'Inchiesta sulla banca del Conto Arancio : Milano - Dopo lo stop di Bankitalia all'acquisizione di nuova clientela, per problemi in materia di applicazione delle norme antiriciclaggio, la banca olandese Ing - famosa per il Conto Arancio - vede ...

A Taranto sono state arrestate sette persone - tra cui l’ex presidente della provincia - nell’ambito di un’Inchiesta sull’ampliamento di una discarica : sette persone sono state arrestate a Taranto, in Puglia, nell’ambito di un’inchiesta sull’ampliamento di una discarica a Grottaglie: i reati contestati sono quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti (si definisce “incanto” la vendita pubblica di beni o di appalti