Imprese e cambiamenti climatici | le priorità per un’economia amica del clima

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) In occasione dei vent’anni di Kyoto Club sarà presentato il convegno in programma nel pomeriggio (ore 14) a Palazzo Labia e saranno affrontate ledal punto di vista delle, per un’economiadelAlla conferenza stampa interverranno: Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Catia Bastioli, Presidente di Kyoto Club – CEO di Novamont e Presidente di Terna, Gianni Silvestrini, Direttore scientifico di Kyoto Club. Saranno presenti anche i Vicepresidenti dell’Associazione: Gianluigi Angelantoni, Presidente di Angelantoni Industrie e Francesco Ferrante, Vicepresidente del Coordinamento FREE.L’appuntamento è per Lunedì 25 Marzo 2019 ore 11 presso Sala Confindustria Made in Venice.L'articolo: leper un’economiadelMeteo ...

bancaditalia : “In Italia non siamo riusciti ad adeguare strutture produttive, capitale umano, infrastrutture e organizzazione del… - alcinx : RT @Agenzia_Dire: I cambiamenti climatici colpiscono le imprese agricole, l'analisi della @coldiretti #FridaysForFuture #ClimateChangeStri… - Dixy62553861 : RT @lAttacco: Coldiretti: 'I cambiamenti climatici colpiscono le imprese agricole con lo sconvolgimento dei normali cicli colturali' Coldir… -