Imane Fadil | l' autopsia | Zero radioattività Una sola certezza | ecco chi si

Imane Fadil - “no traccia di radioattività negli organi”. Gli investigatori : “Non rilevate sostanze sospette in casa” : “Nessuna traccia di radioattività sui campioni prelevati con le biopsie di reni e fegato”. Sono questi i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Imane Fadil, la modella marocchina morta in circostanze misteriose e per cui la procura di Milano indaga per omicidio volontario. Gli esperti incaricati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e i pm Luca Gaglio e Antonia Pavan “hanno potuto effettuare le misurazioni soltanto ...

Morte Imane Fadil - la lettera a Franco Bechis che demolisce i deliri di Travaglio : "Come è morta" : Emergono ulteriori retroscena sulla Morte misteriosa di Imane Fadil, la testimone chiave del processo Ruby ter deceduta all'ospedale Humanitas di Milano lo scorso 1 marzo. Il cronista giudiziario Frank Cimini, in una lettera al direttore de Il Tempo Franco Bechis, ha scritto: "Sul caso Imane Fadil,

Imane Fadil - l’audio dell’intervista del Fatto sulle “cene eleganti” di Arcore. La modella : “E’ stato devastante” : Imane Fadil è la modella di 34 anni testimone chiave del processo “Ruby Ter”, morta l’1 marzo scorso all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano): solo l’autopsia saprà accertare le cause della morte, ma al momento si parla anche di un possibile avvelenamento. Nel 2011 la ragazza aveva partecipato a otto “cene eleganti” e, quando il caso “bunga-bunga” è scoppiato, ha raccontato tutto quello che sapeva in Procura. ...

L'avvocato di Imane Fadil : "Quando mi disse : 'Sto male - dicono sia un veleno" : "L'11 gennaio, tre giorni prima dell'ultima udienza del processo Rubi ter, per la prima volta da quando la conoscevo Imane mi disse che non stava bene". A riferirlo, in un'intervista al Corriere della sera, è L'avvocato di Imane Fadil, Paolo Sevesi, che ha assistito la donna nel processo Ruby ter in cui era teste sull'accusa di corruzione di testimoni a carico di Silvio Berlusconi. Fadil è morta in circostanze ancora da chiarire e ...

Morte Imane Fadil - oggi i risultati sulla radioattività. Sentita ex deputata : “L’hanno uccisa” : La modella 34enne era una delle testimoni chiave del processo Ruby Ter. Nel suo corpo sono state rinvenute tracce di metalli pesanti "anche cento volte" più alte del normale. Souad Sbai, ex deputata del Popolo della libertà, Sentita in procura: “Sapeva tanto. Probabilmente aveva deciso di fare un passo indietro. E l’hanno uccisa”.Continua a leggere

Imane Fadil - primi risultati su radiottività attesi per giovedì. Sentiti dai pm i familiari della testimone del caso Ruby : I primi risultati sull’eventuale presenza di radioattività sul corpo di Imane Fadil arriveranno solo nel pomeriggio del 21 marzo. Lo si apprende da fonti investigative alla fine della giornata in cui sono cominciati i primi atti relativi all’autopsia sul corpo della testimone del caso Ruby, morta in circostanze tutte da accertare il primo marzo scorso. Oggi infatti, all’obitorio di Piazzale Gorini sono stati eseguiti i primi rilievi ...

Imane Fadil - il terribile sospetto del cognato Cosimo : "So con chi ha cenato prima di sentirsi male" : Si attendono risvolti decisivi sulla morte di Imane Fadil, la testimone chiave del processo Ruby ter deceduta in circostanze sospette il primo marzo scorso all’Humanitas di Milano. Oggi sono stati effettuati i primi prelievi di parte dei tessuti degli organi che daranno chiarimenti maggiori sul pres

Imane Fadil "coperta di macchie nere" - orrore sul suo corpo : che cosa le è successo? : Le prime risposte sulla morte dell'ex modella Imane Fadil arriveranno dai prelievi di parte dei tessuti degli organi interni, dei quali sono stati incaricati i consulenti della procura di Milano. Le analisi sui campioni potranno, ad esempio, fornire i primi chiarimenti su possibili attività radioatt

Imane Fadil ai parenti : «Ecco i nomi di chi ha cenato con me prima del mio ricovero» : I nomi di chi cenò le sere precedenti il suo ricovero, Imane Fadil li svelò ai parenti. E dunque chi, a suo dire, potrebbe aver avuto un ipotetico ruolo nel suo decesso. E...

