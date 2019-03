Ilaria Alpi e Miran Hrovatin | 25 anni di verità e giustizia negata

Venticinque anni dopo - due libri raccontano il caso Ilaria Alpi : 20 marzo 1994, il più crudele dei giorni. Venticinque anni fa Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, venivano assassinati a Mogadisco. Assassini che non hanno ancora un nome. Un'esecuzione i cui mandanti pescano ancora nel torbido. C'è chi vuole archiviare, dimenticare, relegare all'oblio una vicenda che non ha trovato, ancora, una verità giudiziaria. Forse non ci sarà mai. Chi sa non parla, chi poteva sapere è stato messo a tacere. Ma c'è chi non vuole ...

25 anni senza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Roberto Fico : “Ancora troppe zone d’ombra” : In occasione del 25esimo anniversario dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, morti a Mogadiscio, in Somalia, il 20 marzo 1994, si è tenuto alla Camera dei Deputati il convegno "Noi non archiviamo - Il giornalismo d'inchiesta per la verità e la giustizia". Il presidente Roberto Fico. "È indispensabile che le istituzioni continuino ad impegnarsi in modo incondizionato per rispondere alla legittima aspettativa di vedere finalmente la verità ...

Ilaria Alpi : Mattarella - cercare la verità : "L'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin lacera profondamente, a 25 anni di distanza, la coscienza civile del nostro Paese e suona drammatico monito del prezzo che si può pagare nel servire la ...

Ilaria Alpi : genitori Regeni - serve verità : TRIESTE, 20 MAR - "Non ci può essere giustizia senza verità, una verità vera che faccia luce sugli accadimenti, per quanto scomodi o indicibili, perché vogliamo vivere in un paese democratico e la ...

Ilaria Alpi : dopo 25 anni la sua morte è ancora avvolta nel mistero : Sono trascorsi esattamente 25 anni dalla tragica morte di Ilaria Alpi, una giornalista italiana che insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin, si trovava a Mogadiscio nel pomeriggio del 20 marzo 1994. Tanti sono i dubbi e i misteri che aleggiano intorno alla loro morte. Poche sono le certezze, tante le voci mai confermate, come l'ipotesi che i due stessero lavorando per raccogliere elementi e prove sulla possibilità di un traffico di armi e ...

Ilaria Alpi e l'importanza di cercare ancora : Il 20 marzo saranno passati 25 anni dall'assassinio della giornalista del Tg3 e del suo operatore Miran Hrovatin. E proprio grazie al lavoro di tanti giornalisti si è riuscito a smontare un depistaggo e a fare un po' di luce su cosa successe a Mogadiscio. Ma non basta

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - la pista che porta a Gladio e i messaggi in codice : “Ci sono presenze anomale in Somalia” : Pochi fogli, sdruciti dagli anni e con tante parole e nomi anneriti. Documenti che saltano fuori da un archivio del Sios Marina, il servizio d’intelligence della Marina militare (oggi non esiste più). Un archivio di certo non ufficiale, custodito probabilmente da uomini che hanno fatto parte di Stay Behind, ossia l’organizzazione Gladio. Documenti rintracciati da chi scrive insieme ad Andrea Palladino, nel 2011, a 17 anni dall’omicidio di Ilaria ...

Su La7 «Speciale Atlantide – Ilaria Alpi 25 anni di buio»

20 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - 25 anni di misteri : Aggiungendo che, per decisione politica, non si face va però «assolutamente niente» per contrastarlo. Il quarto possibile movente, finora mai esplorato e forse il più inquietante, porta alla ...