Il viceministro Fioramonti | “L’Italia investe troppo poco in ricerca”

(Di giovedì 21 marzo 2019) “In Italia si è investitoin ricerca e sviluppo. La colpa è sicuramente dello Stato, ma anche delle aziende. Siamo molto lontani dalla media europea. Il privatolo 0,4% del Pil. Il pubblico non fa molto meglio,lo 0,7-0,8%. Siamo molto lontani da picchi di altri Paesi come Corea, Israele, Giappone, dove si arriva al 3 o addirittura al 4% del Pil“. A dirlo è Lorenzo, vice ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, intervenuto all’Inventing for Life – Health Summit organizzato a Roma da Msd Italia, che ha riunito clinici, rappresentanti di istituzioni, società scientifiche e associazioni di pazienti per fare il punto sulle grandi priorità della sanità pubblica a livello globale. “Sappiamo che i Paesi che avranno grande sviluppo in futuro – ha spiegato il vice ministro – sono quelli che investono in ...

