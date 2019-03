“Il valore dell’acqua | coltiviamo insieme il nostro futuro”

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi, Presidente ANBI al convegno “Ildell’acqua,ilfuturo” che il Consorzio di bonifica di Piacenza organizza domani, venerdì 22 Marzo 2019 dalle ore 10.00 presso gli spazi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza, in via Emilia Parmense 84.Tema molto importante considerata la ricorrenza della Giornata Mondialee la crescente preoccupazione sulla consistenza delle riserve idriche nel Nord Italia.L'articolo “Ildell’acqua,ilfuturo” Meteo Web.

