Il Tav e la fine del mondo

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Europa League 2019 : un gol di Jovic elimina agli otTavi i nerazzurri - evanescenti dall’inizio alla fine : L’Inter, di fronte al pubblico di San Siro, esce negli ottavi di Europa League 2018-2019. Ad eliminarla è l’Eintracht Francoforte, sospinto da ben quindicimila persone arrivate dalla Germania e dal gol di Jovic che, al quinto minuto, si rivela essere decisivo per le sorti dell’intero incontro. Finisce così, senza particolare gloria, l’avventura nerazzurra nella seconda coppa europea, e questo è quasi un flashback con ...

[Il caso] Alla fine il premier Conte si schiera contro la Tav . "Non l'avrei mai fatta e alla fine decido io". Ma ancora non ha deciso : Il pasticcio è servito Subito dopo, la notte scorsa, è iniziato un percorso di razionalità politica dove in effetti "si è registrato un stallo di posizioni opposte e contrarie tra Lega e Movimento". ...

Beach volley - World Tour 2019 - Sydney. Rossi/Carambula alla finestra - Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth in campo stasera per raggiungerli agli otTavi : Doppia coppia azzurra a caccia degli ottavi di finale nella serata e nottata italiana, mattinata di Sydney quando si giocheranno prima le finali dei gironi femminili e poi i sedicesimi di finale del torneo maschile del 3 Stelle di Sydney con tre coppie azzurre ancora in corsa. agli ottavi ci sono già Enrico Rossi e Adrian Carambula che attendono la vincente della sfida dei sedicesimi di finale tra i russi Hudyakov/Bykanov e i canadesi ...

Tav - stallo senza fine : un 'no' potrebbe costarci molto caro : Dopo cinque ore di riunione a Palazzo Chigi Lega e M5s rimangono sulle rispettive posizioni, con una soluzione che appare...

Regionali Sardegna - nel 2011 Solinas risulTava “laureato” sul sito del partito. Ma il titolo è arrivato solo a fine 2018 : Non lo ha mai dichiarato ufficialmente. Anzi, quando ne ha parlato negli ultimi anni lo ha fatto per smentire. Ma nel 2006 lo aveva vergato nero su bianco nelle sedi istituzionali e su documenti ufficiali. “Christian Solinas, 35 anni, sardista, è il più giovane consigliere regionale della XIVma legislatura. Nato il 2 dicembre 1976, è laureato in sociologia e laureando in giurisprudenza”, si legge accanto alla foto del neopresidente ...

Ponti : 'A forza di Tav faremo la fine della Grecia' : A Vicenza l'associazione ForgiareIdee ha organizzato un convegno che ha visto come ospite principale Paolo Foietta , già commissario governativo alla Torino- Lione, il quale in quella sede aveva mosso ...

Il Confine su Sky TG24 : cosa pensano italiani di Tav e autonomie - : Ospiti stasera alle 20.20 in studio Carlo Calenda, promotore del manifesto "Siamo Europei" e il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia. Tra i temi affrontati, oltre all'Alta velocità Torino-Lione, anche le autonomie regionali, la flat tax e le elezioni europee

Tav - l’analisi costi-benefici mette fine alla questione? La risposta è no : l’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture ha ricevuto numerose critiche. In particolare è stato rilevato come il computo dei mancati introiti per accise e pedaggi autostradali tra le voci di costo, avrebbe l’effetto di ridimensionare drasticamente i benefici ambientali e orienterebbe i risultati della valutazione verso il trasporto su gomma rispetto a quello ferroviario. Come evidenziato tra gli altri da Michele ...

Tav - Siri : Ci sono resistenze M5S - ma alla fine buon senso prevarrà : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - il commissario del governo Paolo Fioetta : 'L'analisi costi benefici è una truffa' - la fine del M5s : Come ci si poteva attendere, la bomba-Tav è scoppiata in mano al Movimento 5 Stelle . Ma nessuno si aspettava le esplosioni a catena che si stanno verificando, e che con ogni probabilità manderanno a ...

Tav - Travaglio replica a Delrio : “Non dobbiamo restituire nulla all’Ue - perché non ci finanzia prima della fine dei lavori” : Confronto vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd Graziano Delrio sul Tav Torino-Lione. Travaglio obietta all’ex ministro dei Trasporti, leggendo un documento dell’Osservatorio sull’Alta velocità, diretto dal commissario Paolo Foietta: “Era il dicembre del 2017 e la presidenza del Consiglio era quella di Paolo Gentiloni. E c’è scritto: ‘Non c’è dubbio ...

Soldi - numeri e scadenze sulla Tav : entro fine marzo l'Italia potrebbe essere condannata a restituire i finanziamenti : Dopo il rumore del fine settimana irrompe l'Unione europea poiché, al di là della campagna elettorale nostrana e delle reciproche esigenze di Lega e M5s, adesso ci sono accordi, date e scadenze da rispettare. Quando il livello dello scontro sulla Tav Torino-Lione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nonostante i due vicepremier si trovassero in Abruzzo, ha raggiunto livelli ancora più alti, è arrivata l'Ue, ovvero dal ...

Tav - Salvini è docile. Di Maio provoca - Di Battista lo insulta ma lui zitto. "Alla fine..." - il suo piano : Il dubbio su Matteo Salvini è uno solo: come mai mentre Luigi Di Maio provoca e Alessandro Di Battista lo insulta senza mezzi termini, il leader della Lega sulla Tav appare tranquillo, quasi noncurante? La risposta la fornisce il vicepremier stesso, dall'Abruzzo dov'è impegnato nel tour elettorale p