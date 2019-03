Il Senato salva Toninelli | ma i ministri della Lega lo lasciano solo

Il Senato salva Danilo Toninelli : respinta la mozione di sfiducia presentata dal Pd : Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal Pd (una seconda è stata presentata anche da Forza Italia) nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Le due mozioni chiedevano la sfiducia e le conseguenti dimissioni del ministro soprattutto in merito alla gestione del caso Tav.Continua a leggere

Il Senato ha salvato Matteo Salvini - nessun procedimento - Salvini ringrazia il Movimento 5 Stelle (VIDEO) : nessun procedimento contro Matteo Salvini, il Senato lo salva Oggi intorno alle 13 il Senato ha respinto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. Le votazioni rimarranno aperte fino alle 19, ma al momento una maggioranza di 232 Senatori ha già votato no all’autorizzazione. Contro l’autorizzazione hanno … Continue reading Il Senato ha salvato Matteo Salvini, nessun ...

Il Senatore dimezzato. Solo Enzo Miccio può salvarci da Pillon : di LorEnzo Giannotti Nel Il visconte dimezzato Italo Calvino scrive di Medardo di Terralba, che durante la guerra contro i turchi, riceve una palla di cannone, dividendolo in due perfette metà. La parte destra malvagia, la sinistra buona. Sessantasette anni dopo la sua pubblicazione, ci appare evidente il remake in salsa reale che il destino ci ha riservato. Da una parte il senatore della Repubblica Simone Pillon, dall’altra l’amato ...

Tav - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal "lodo Siri" : il colpo di genio del Senatore leghista : Un leghista ha salvato Luigi Di Maio (per ora). Ironie della sorte: sulla Tav il premier Giuseppe Conte alla fine si è aggrappato al "Lodo Siri", la geniale trovata di Armando Siri. Il sottosegretario alle Infrastrutture si era presentato al vertice di Palazzo Chigi di mercoledì sera insieme a Matt

Banca Carige - il Senato approva il decreto che ‘salva’ l’istituto : ora è legge : Il decreto Carige, varato dal governo come intervento di salvataggio per l'istituto Bancario, è stato trasformato in legge dopo l'approvazione avvenuta oggi al Senato: 209 i voti favorevoli, nessun contrario, solo 7 (i Senatori di Fratelli d'Italia) gli astenuti. Ecco cosa prevede il provvedimento.Continua a leggere