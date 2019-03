Il Senato salva Danilo Toninelli: respinta la mozione di sfiducia presentata dal Pd (Di giovedì 21 marzo 2019) Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal Pd (una seconda è stata presentata anche da Forza Italia) nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Le due mozioni chiedevano la sfiducia e le conseguenti dimissioni del ministro soprattutto in merito alla gestione del caso Tav.



