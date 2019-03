fanpage

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ilpredisporrà ilmento didi(parlamentare eletto con la Lega) per risarcire un creditore che non si è mai visto restituire la cifra che gli aveva prestato nel 2015. Dopo le sentenze in primo e secondo grado, ilmento verrà quindi effettuato sulladi rimborsi relativa allodare.

concettalombar8 : Il Senato pignora parte dello stipendio del leghista Enrico Montani per un debito da 43mila euro - luiveceli : RT @Miti_Vigliero: IL SENATO PIGNORA L'INDENNITA' DEL SENATORE DELLA LEGA ENRICO MONTANI, CHE DEVE RESTITUIRE A UN CREDITORE 43MILA EURO –… - sergimagugliani : RT @Virus1979C: IL SENATO PIGNORA L'INDENNITA' DEL SENATORE DELLA LEGA ENRICO MONTANI, CHE DEVE RESTITUIRE... -