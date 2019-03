«Il segreto del Lecco? Siamo tutti titolari»

Il segreto - puntata del 22 marzo : Gonzalo torna per vendicarsi di Francisca e le spara : Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende anche venerdì 22 marzo su Canale 5 nel consueto orario delle 16,30. In questa puntata vedremo Isaac e Antolina che si apprestano a pronunciare il fatidico 'sì' nonostante l'intervento di Elsa che tenta senza successo, di mandare all'aria le nozze. A Puente Viejo, mentre gran parte dei paesani sono al matrimonio, farà la sua comparsa improvvisa un personaggio molto noto e amato dai fan della ...

Il segreto - trame al 29 marzo : Mesia e Gonzalo mettono in scena la morte della Montenegro : Molti colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate della soap Il Segreto, che stando alle anticipazioni riferite al 29 marzo parleranno della scomparsa di Donna Francisca. Tutto viene messo in scena da Fernando e Gonzalo, e questo sarà svelato da un flashback che però non rivela il motivo della messinscena. Tutti credono alla morte della matrona avvenuta per cause naturali e si presentano alla Villa per omaggiare la defunta. Severo nel ...

Matteo Salvini - il segreto del suo successo : Molteni e Candiani - gli angeli del Viminale : Quando Milena Gabanelli sul Corriere della Sera ha fatto i conti delle presenze di Matteo Salvini al ministero dell' Interno (all' inizio una decina di giorni al mese, dallo scorso autunno non più di 5 o sei), il ministro sembra avere poco gradito, anche se ha provato a sdrammatizzare con una battut

Sorella Resistenza - nel nome di Dio e della lotta partigiana l’agente segreto Carla De Noni : Sole, nuvole, vento e il profumo del mare. Quella mattina si erano svegliati tutti insieme per accompagnare, a cinque giorni dalla Liberazione, suor Carla verso il trenino che doveva portarla a Mondovì. Nella borsa, pochi viveri e una bottiglia di vino; nascosta sotto la veste, la busta con i messaggi da consegnare ai partigiani. Appena il piccolo ...

Il segreto anticipazioni : Marcela delusa da Matias per colpa di Elsa : anticipazioni Il Segreto: Marcela profondamente amareggiata con Matias, il piano di Isaac ed Elsa Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto la povera Marcela si ritrova profondamente delusa dal comportamenti di Matias. Il tutto avviene a causa di un piano ideato da Elsa e Isaac, a cui prende parte anche il Castaneda. Le uniche […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Marcela delusa da Matias per colpa di Elsa proviene da Gossip e Tv.

Cosenza. Importante Incontro-Dibattito su : “Il Potere segreto delle Mafie “! : Il riuscito Evento è stato promosso ed organizzato dal Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” e dall’Osservatorio Nazionale sulle Mafie “Falcone-Borsellino”.

Inter - Vecino svela il segreto della rinascita : 'Ci siamo parlati' : L'Inter trionfa nel derby di Milano contro il Milan con un pirotecnico 3-2 grazie alle reti di Vecino, De Vrij e Lautaro Martinez che hanno reso ininfluenti i gol di Bakayoko e Musacchio. Migliore in campo di questa gara è stato decretato il centrocampista uruguaiano, schierato a sorpresa dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, sulla trequarti al posto dell'infortunato Nainggolan ed alle spalle dell'unica punta, Martinez. Un successo che ha ...

Il 17 marzo è il giorno della Festa di san Patrizio - ecco il segreto della 'birra verde' È il giorno della Festa di san Patrizio - ecco il ... : Negli Anni 50 la moda si diffuse in tutto il mondo, ma qual è l'ingrediente segreto che permette questa variazione cromatica? Secondo alcune fonti, in passato si utilizzava una polvere di ferro per ...

Un lato b perfetto nelle foto? Svelato il segreto della Ferragni : Come avere un lato b perfetto nelle foto? Bisogna adottare il metodo di Chiara Ferragni . La bella influencer è volata a Siracusa per un servizio fotografico che ha fatto impazzire i fan. La fashion ...

Kate Middleton e William : un’amica svela il segreto del loro amore : Il segreto dell’amore di Kate e William? Prendersi in giro, sempre. Lo svela chi li conosce bene e ha vissuto da vicino le divertenti schermaglie amorose dei Cambridge. I due sono sposati da quasi otto anni e hanno tre figli – George, Charlotte e Louis – nonostante ciò la fiamma dell’amore non si è mai spenta. Fra Kate e William c’è una grande complicità, anche grazie ai continui scherzi e le battute fra marito e ...

Il segreto - trama del 17 marzo : la Montenegro e l'Ulloa sono in salvo : Una nuova puntata della soap Il Segreto andrà in onda domenica 17 marzo su Canale 5 a partire dalle 16:30, nel pomeriggio del dì di festa dedicato alle telenovelas. Dopo la messa in onda della doppia puntata di Una Vita infatti, vedremo tutte le novità riguardanti gli abitanti di Puente Viejo. Dalle anticipazioni sul prossimo episodio della soap ideata da Aurora Guerra, scopriremo che Saul, Mauricio e Julieta con l'aiuto di Fernando, si ...

Trame spagnole Il segreto : la Laguna non si sposa più - la fuga del Mesia : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Nelle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” la settimana prossima, Elsa Laguna non riuscirà a coronare per la seconda volta il suo sogno d’amore. In particolare l’ex fidanzata di Isaac proprio il giorno del suo matrimonio verrà abbandonata, dal suo promesso sposo Alvaro Fernandez. Quest’ultimo farà perdere le sue tracce, e lascerà una ...

Amazon ha assunto decine di economisti - è il segreto del suo successo? : Come ha fatto Amazon a rivoluzionare il mercato, digitale e materiale? Probabilmente la sua arma segreta sono gli economisti. Un interessante articolo della CNN rivela che l’azienda di Jeff Bezos dà lavoro a più di 150 economisti PhD (titolari di un dottorato di ricerca), probabilmente è il più grande datore di lavoro nel settore dopo istituzioni come la Federal Reserve statunitense. Cosa fanno all’interno dell’azienda così ...

Il Collegio - il clamoroso passato segreto del professore d'inglese : vestito da donna - con calze a rete : Non finisce di stupire, Il Collegio. Nel cast della serie tv di Raidue, che ha incassato ascolti buoni conquistando soprattutto la fascia dei giovanissimi, spunta ora il passato "segreto" del professore d'inglese David Wayne Callahan. L'attore americano, burbero in scena, lontano dai riflettori ha u