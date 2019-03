Il ritorno dello scrub viso | ecco cosa abbiamo scoperto al Cosmoprof!

dilei

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ultimamente glisembravano spariti dal mercato: forse per lasciare spazio a tonici e lozioni esfolianti e peeling o forse per una questione ecologica, per ridurre la dispersione di particelle di plastica. Sembrava impossibile, insomma, riuscire a trovare unoclassico, ovvero con degli elementi che avessero un’azione esfoliante non chimica data dagli acidi come nel caso dei peeling, ma meccanica, data dal massaggio esfregamento del prodotto sulDal punto di vista ecologico questa scelta di eliminarli dal mercato è molto sensata, infatti spesso quei piccoli granelli contenuti nei prodotti altro non sono che perle di plastica che vengono sciacquate e lavate via nel nostro lavandino, disperdendosi poi in mare e contribuendo altamente ad inquinarlo.Già in un articolo del 2017 di Cosmetica Italia, l’associazione più grande d’Europa per sostenere lo sviluppo ...

feItonsguitar : RT @VulcanoStatale: Negli ultimi decenni nel mondo sta montando un’onda di odio sempre più alta: si pensava che la tendenza suprematista e… - VulcanoStatale : Negli ultimi decenni nel mondo sta montando un’onda di odio sempre più alta: si pensava che la tendenza suprematist… - CesenaMercatino : ?LO SAPEVI CHE... La saga Star Wars inizia nel 1977 con il film Guerre Stellari, di George Lucas, cui ne seguirono… -