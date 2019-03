Il primo farmaco contro la depressione post-partum è stato approvato negli Usa

Usa - Fda approva il primo farmaco contro la depressione post partum : Negli Stati Uniti l’agenzia del farmaco Fda ha appena approvato brexanolone (nome commerciale Zulresso), un metabolita del progesterone ad attività neuromodulatore, attivatore dei recettori GABA-A. Basta una lenta iniezione endovena, per circa 60 ore in ambiente ospedaliero, e sotto rigoroso controllo medico per il rischio di perdita di coscienza, e i sintomi della depressione post-parto svaniscono per un mese. Proprio nel periodo più acuto ...