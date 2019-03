Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma

Xi Jinping a Roma - il presidente cinese è atterrato a Fiumicino : Il Boeing dell'Air China con a bordo il presidente cinese Xi Jinping è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Blindata, a Roma, la zona attorno al Parco dei Principi, l'albergo ai...

Il presidente cinese Xi Jinping arrivato in Italia. Il programma : Il Boeing dell'Air China con a bordo il presidente cinese Xi Jinping è atterrato all'aeroporto di Fiumicino per la prima tappa di un viaggio di Stato in Europa che lo vedrà anche nel Principato di ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma LIVE - : Comincia il primo viaggio all'estero del 2019 per Jinping: questa sera cena di benvenuto, prevista per domani la firma del momerandum. Lo peciale di TG24Mondo dalle 19 alle 20 per approfondire le ...

Xi Jinping in Italia - 3 speranze e 3 timori per la visita del presidente cinese : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...

'Sono cazz*** tuoi'. Il presidente cinese in Italia? Vittorio Feltri lo accoglie così : strepitoso : 'Molti discutono', si legge nell'inchiesta firmata da Mario Giordano, 'senza accorgersi del fatto che già adesso molti gioielli della nostra economia sono finiti, nel silenzio assoluto, nelle mani di ...

Xi in Francia ma senza Memorandum. E la Merkel apre su 5G. Prima volta del presidente cinese a Montecarlo : Dopo l'Italia, il presidente cinese Xi Jinping volera' nel principato di Monaco e poi a Parigi. Sara' la Prima volta in assoluta del presidente cinese nel principato, poi Xi si rechera' in Francia dove avra' colloqui con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, che incontro' per l'ultima volta al vertice del G20 di Buenos Aires a fine novembre, e con il primo ministro, Edouard Philippe. La visita avviene nel 55mo anniversario dall'avvio delle ...

Card. Parolin : la nostra porta al presidente cinese è aperta : Roma, 19 mar., askanews, - La vostra porta al presidente cinese Xi Jinping, a Roma questa settimana, è aperta? 'Giusto'. Risponde così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. 'Da ...

Arriva il presidente cinese : Capitale blindata tre giorni : di Alessia Marani Marzo 2014 la visita di Obama, marzo 2017 il centenario dei Trattati di Roma e adesso, marzo 2019, la visita di un Capo di Stato del livello di Xi Jinping, l'uomo più potente della ...

Roma : strade chiuse e Capitale blindata in vista dell'arrivo del presidente cinese : Per la città di Roma sono in arrivo giorni molto complicati, a causa dell'imminente visita del presidente cinese Xi Jinping, che sarà a Roma dal 21 al 23 marzo. La Capitale italiana sarà dunque blindata per ragioni di sicurezza, per l'allerta terrorismo e per evitare possibili disordini. Anche la viabilità cittadina subirà ripercussioni, dato che nei tre giorni Romani il presidente cinese sarà ovviamente impegnato in diversi incontri ufficiali e ...

Il presidente cinese Xi Jinping tra Roma e Palermo. Oltre mille uomini delle Forze dell'Ordine in campo - di G. C. - : Questa volta dell'organizzazione dell'evento, insieme alla Farnesina, se ne è occupato il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci, palermitano di nascita, professore di Economia nelle ...

Il presidente cinese Xi Jinping tra Roma e Palermo. Oltre mille uomini delle Forze dell'Ordine in campo : Livelli di sicurezza altissimi. Come ha chiesto l'entourage del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping che atterrerà a Romagiovedì insieme alla moglie. Due "green zone", bonifiche, tiratori scelti e itinerari decisi al momento. La Capitale si prepara così per la visita del secondo uomo più potente della Terra. In questa due giorni potrebbero essere impiegati circa mille uomini delle Forze ...

Che ci va a fare il presidente cinese a Palermo? La pazza visita : Roma. Il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma è uno dei più sicuri della capitale. Circondato dal parco di Villa Borghese, tra il rettilario dello zoo e le ambasciate di Austria e Arabia Saudita, gli accessi a via Gerolamo Frescobaldi sono facilmente controllabili dalle Forze dell’ordine. Sarà il

'L'Italia non può diventare strumento dell'egemonia cinese'. Parla il vicepresidente del Copasir : Roma. Nel 2001 Adolfo Urso, allora viceministro al Commercio estero, era al Wto quando si decise l'ingresso della Cina. "E in passato ho fatto moltissimo per spiegare l'importanza della Cina alle ...

