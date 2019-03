Il presidente cinese è a Roma

Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma. Via alla visita di tre giorni in Italia | : È arrivato a Fiumicino con la moglie, la first lady Peng Liyuan. La coppia è stata accolta da numerose autorità

Xi Jinping a Roma - l'aereo del presidente cinese è atterrato : Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è arrivato nella Capitale. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali: prima vedrà il Capo dello Stato, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.

Xi Jinping è arrivato in Italia : al seguito del presidente cinese una delegazione di 500 persone : Xi Jinping è arrivato a Roma, accolto dal ministro delle politiche Agricole, Gianmarco Centinaio. Al seguito del presidente cinese, atterrato alle 18.30 con la moglie all'aeroporto di Fiumicino, una schiera di 500 persone. Oltre alla sua sicurezza personale, ci sono infatti circa 120 giornalisti e 300 fra dirigenti di aziende, poli museali e funzionari ministeriali. Il leader cinese è accompagnato dalla first lady Peng Liyuan e dai ...

Xi Jinping in Italia - 3 speranze e 3 timori per la visita del presidente cinese : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...

'Sono cazz*** tuoi'. Il presidente cinese in Italia? Vittorio Feltri lo accoglie così : strepitoso : 'Molti discutono', si legge nell'inchiesta firmata da Mario Giordano, 'senza accorgersi del fatto che già adesso molti gioielli della nostra economia sono finiti, nel silenzio assoluto, nelle mani di ...

Xi in Francia ma senza Memorandum. E la Merkel apre su 5G. Prima volta del presidente cinese a Montecarlo : Dopo l'Italia, il presidente cinese Xi Jinping volera' nel principato di Monaco e poi a Parigi. Sara' la Prima volta in assoluta del presidente cinese nel principato, poi Xi si rechera' in Francia dove avra' colloqui con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, che incontro' per l'ultima volta al vertice del G20 di Buenos Aires a fine novembre, e con il primo ministro, Edouard Philippe. La visita avviene nel 55mo anniversario dall'avvio delle ...