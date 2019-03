optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)HBO ha svelato ilde Ildi8, un'immagine che verrà ben presto utilizzata per pubblicizzare l'ultimatra marketing, gadget, copertine di DVD e prodotti vari.Ildi Game of Throne è un efficace richiamodello show con ledi ferro che sovrastano l'intera immagine, mentre Ned Stark (Sean Bean) era seduto sul, ignaro del proprio destino. La locandina dell'ultimariprende lo stesso tema ma in questo caso ilsi fonde con la sigla insanguinata GOT e un drago che evidenzia ladiintenzionata a conquistare Approdo del Re. La creatura alata è inoltre un elemento costante nelle locandine dello show: l'abbiamo visto in quella della terza e quinta(che appare minaccioso mentre "accoglie" Tyrion, prigioniero di).In realtà sembra che il rimando non sia del tutto casuale poiché Il ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: #GOT #ForTheThrone Il poster de #IlTronodiSpade 8, tra la forza di #Daenerys e richiami alla prima stagione (foto) https:… - _diana87 : Il poster de Il Trono di Spade 8, tra la forza di Daenerys e richiami alla prima stagione (foto) - OptiMagazine : #GOT #ForTheThrone Il poster de #IlTronodiSpade 8, tra la forza di #Daenerys e richiami alla prima stagione (foto)… -