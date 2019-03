Il papà del bimbo eroe | Vorrebbe diventare italiano Di Maio | Diamogli la

Eleonora Arosio - la Professoressa dell'Eredità incinta : 'Ecco chi è il papà' : Ha recitato in qualche fiction - Don Matteo , Un medico in famiglia e Il mondo di Veronica - poi l'esperienza a My Way, il servizio di news sul traffico di Sky. Vera Santagata, la Professoressa dell'...

Papa Francesco congela le dimissioni del cardinale francese : il sospetto sulla pedofilia : Per i giudici francesi, il cardinale Philippe Barbarin è colpevole, ma per Papa Francesco il porporato può e deve restare al suo posto. Il pontefice ha respinto le dimissioni del cardinale, condannato a 6 mesi con la condizionale per aver taciuto sulle aggressioni pedofile commesse su alcuni scout d

E il Campidoglio sbianchetta il discorso di De Vito per la visita del Papa : ' Ore 11.30. Il Santo Padre e la Sindaca fanno ingresso nell'Aula Giulio Cesare, poi il saluto del Presidente dell'Assemblea Capitolina, ' . Questo annotava il bollettino stilato due giorni fa dal ...

Perché il Papa ha rigettato le dimissioni del cardinale condannato per aver coperto pedofilo : Bergoglio ha respinto le dimissioni del cardinale francese Philippe Barbarin presentate a seguito della sua condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Lione per aver coperto i crimini di un prete pedofilo avvenuti negli anni Settanta e Ottanta. Barbarin ha deciso comunque di ritirarsi per un periodo di tempo della guida della diocesi.Continua a leggere

E il Campidoglio sbianchetta il discorso di De Vito per la visita del Papa : di Lorenzo De Cicco ' Ore 11.30. Il Santo Padre e la Sindaca fanno ingresso nell'Aula Giulio Cesare, poi il saluto del Presidente dell'Assemblea Capitolina, ' . Questo annotava il bollettino stilato ...

Emma Marrone : il messaggio speciale per la festa del papà : Emma Marrone ringrazia il padre nel giorno della festa del papà Emma Marrone, come ben sappiamo, è molto legata alla famiglia e in modo speciale al papà Rosario da cui ha ereditato l’amore per la musica. Nonostante il grande successo ottenuto, tutt’oggi la cantante salentina collabora con il padre, che ogni volta che può la […] L'articolo Emma Marrone: il messaggio speciale per la festa del papà proviene da Gossip e Tv.

Festa del papà - bufera per la campagna «Io comunque preferisco la mamma» della Feltrinelli : Sui social si scatena l'ironia Eurostat, il gender gap nella scienza è ancora una realtà. Ma qualcosa sta cambiando Perché le ragazze vanno meglio a scuola ma perdono il vantaggio sul lavoro?

Festa del papà - la dolce dedica di Marc Marquez all’amato genitore sui social : Marc Marquez celebra la Festa del papà sui social con una dolce dedica ed una foto accanto all’amato genitore Anche i campioni del mondo celebrano la Festa del papà. Marc Marquez infatti ha postato sui social una dolce foto in cui è immortalato accanto al padre, a didascalia della quale ha scritto: “felice giorno a tutti i papà e specialmente al mio. Ti amo molto”. L'articolo Festa del papà, la dolce dedica di Marc ...

'Festa del papà' - l'editore Feltrinelli : 'Contro ogni forma di discriminazione' : A seguito delle polemiche suscitate dalla campagna di marketing dell'editore Feltrinelli, relative al messaggio contenuto in uno slogan pubblicitario apparso nelle scorse ore nei negozi e in Rete, il colosso editoriale ha inviato a questa redazione un suo messaggio di scuse riferendo che "Siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione e siamo attenti alla sensibilità dei nostri Clienti. Per queste ragioni, stiamo intervenendo facendo ...

Morto in un rally in Algeria il papà del ministro Stefani : Lutto nel governo Conte: il papà del ministro Erika Stefani (Lega) è Morto in un incidente avvenuto in un rally motociclistico in Algeria. Giovanni Stefani, titolare di una macelleria a Trissino (Vicenza) era titolare di una macelleria. Hanno subito espresso solidarietà al ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie la Lega, i capigruppo del M5s Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, ma anche eminenti esponenti dell’opposizione, come la ...

Erika Stefani - muore papà del ministro in un rally in Algeria : Giovanni Stefani, 72 anni, era un grande appassionato di motori, in particolare dei raid motociclistici, cui aveva preso parte in molti paesi del mondo. Partito per l'Algeria a metà della scorsa ...

VIDEO - Cultura - Papa Francesco nomina nuovi membri della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon : Terza e ultima caratteristica è quella di dialogare con il presente, con il mondo attuale che ormai ha consumato un divorzio tra fede e arte, che però può ancora ritornare a intrecciare tra di loro ...

Festa del papà - tutte le foto dei vip con gli auguri. Da Gassman a Fedez : Laura Pausin i rende omaggio all'uomo che più di tutti l'ha aiutata a entrare nel mondo della musica insegnandole a cantare, ma anche accompagnandola ai provini. Sui social mostra una foto di quando ...

Festa del papà – Il messaggio di Federica Nargi per Alessandro Matri è commovente : “ti guardo e rimango sempre più innamorata” [FOTO] : Il messaggio speciale di Federica Nargi per Alessandro Matri nel giorno della Festa del papà Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più amate d’Italia. Solo pochi giorni fa, la bella ex velina ha dato luce alla sua secondogenita, la piccola Beatrice, che ha portato gioia e amore. Un regalo speciale per Alessandro Matri, che oggi dunque celebra la Festa del papà con un sapore ancor più dolce. E’ proprio per ...