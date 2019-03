Il padre di Rami | 13enne eroe | «Premiatelo con la cittadinanza italiana» Il Viminale

Il padre di Rami - 13enne eroe che ha lanciato l'allarme : «Ora dategli la cittadinanza» : Due dei bambini che con i compagni di classe hanno nascosto il cellulare e dato l’allarme sull’autobus dirottato sono nati in Italia ma per la legge sono stranieri

Scuolabus : il padre del 14enne Rami - "Mio figlio non ha la cittadinanza italiana" : Rami Shehata ha 14 anni e a chi gli chiede se si sente un eroe risponde candido: "Un po' sì, ma non l'ho fatto per sentirmi un eroe, l'ho fatto per salvare i miei compagni". È nato nel 2005 "in Italia" sottolinea il padre Khaled, "mentre noi siamo arrivati in Italia del 2001". Una famiglia semplice, padre operaio e due figli: uno che va alle medie e uno che va alle superiori. Nessuno dei due però ha ancora la cittadinanza: "Sono orgoglioso di ...